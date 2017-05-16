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Трамп впевнений, що мав право ділитись з Росією інформацією про ІДІЛ

Лідер США зумовив це бажанням, щоб "Росія значно посилила свою боротьбу проти ІДІЛ і тероризму"
Президент США Дональд Трамп вважає, що мав повне право ділитися з представниками Росії інформацією про терористичне угрупування "Ісламська держава".
Трамп впевнений, що мав право ділитись з Росією інформацією про ІДІЛ Дональд Трамп. Фото: Getty Images

"Як президент я хотів би поділитися з Росією (на відкритому засіданні Білого дому), на що я маю абсолютне право, фактами, що стосуються тероризму та безпеки польотів. Це гуманітарні причини, плюс я хочу, щоб Росія значно посилила свою боротьбу проти ІДІЛ і тероризму", - написав Дональд Трамп у своєму Twitter.

Раніше газета Washington Post повідомила, що президент США Дональд Трамп розповів главі МЗС РФ Сергію Лаврову і послу Росії в Вашингтоні Сергію Кисляку секретну інформацію в ході переговорів в Білому домі про терористичне угруповання ІДІЛ.

Згодом у Білому домі спростували інформацію про те, що президент США Дональд Трамп повідомив секретну інформацію російським чиновникам.

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