ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп вважає, що мав повне право ділитися з представниками Росії інформацією про терористичне угрупування "Ісламська держава".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп впевнений, що мав право ділитись з Росією інформацією про ІДІЛ
Лідер США зумовив це бажанням, щоб "Росія значно посилила свою боротьбу проти ІДІЛ і тероризму"
Дональд Трамп. Фото: Getty Images
"Як президент я хотів би поділитися з Росією (на відкритому засіданні Білого дому), на що я маю абсолютне право, фактами, що стосуються тероризму та безпеки польотів. Це гуманітарні причини, плюс я хочу, щоб Росія значно посилила свою боротьбу проти ІДІЛ і тероризму", - написав Дональд Трамп у своєму Twitter.
Раніше газета Washington Post повідомила, що президент США Дональд Трамп розповів главі МЗС РФ Сергію Лаврову і послу Росії в Вашингтоні Сергію Кисляку секретну інформацію в ході переговорів в Білому домі про терористичне угруповання ІДІЛ.
Згодом у Білому домі спростували інформацію про те, що президент США Дональд Трамп повідомив секретну інформацію російським чиновникам.
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16 05 2017 19:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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