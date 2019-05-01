Трамп вступив у перепалку з журналісткою через питання про стіну на кордоні з Мексикою, - ВІДЕО

Трамп нагадав про свою ідею, згідно з якою стіна буде оплачена Мексикою за рахунок економічної вигоди для США за новою північноамериканською торговельною угодою USMCA

Президент США Дональд Трамп вступив у перепалку з журналісткою Кейтлан Коллінз з CNN на прес-конференції після того, як вона поставила питання про матеріали для обіцяної Трампом стіни між США і Мексикою.

"Ви провели свою кампанію, обіцяючи своїм прихильникам, що Мексика заплатить за стіну... Ви наголошували, що стіну буде зроблено з бетону. Щойно Ви заявили, що вона може бути зроблена зі сталі. Зараз наш уряд не працює через вимоги Вашої адміністрації, щоб американські платники податків заплатили за стіну. Як Ви можете говорити, що не відмовляєтеся від цієї обіцянки своїм прихильникам?", - запитала Коллінз.

У відповідь Трамп нагадав про свою ідею, згідно з якою стіна буде оплачена Мексикою за рахунок економічної вигоди для США за новою північноамериканською торговельною угодою. Втім, угода USMCA ще не отримала схвалення Конгресу.

"Я щойно сказав Вам, ми уклали торговельну угоду. Ми візьмемо мільярди і мільярди доларів, набагато більше, ніж вартість стіни", - сказав Трамп.

"Ви не експерт в будівельному бізнесі. Ви не розумієте. У нас тепер є великий металургійний бізнес, який відновлений у Сполучених Штатах. Сталь міцніша за бетон", - додав президент США.

Нагадаємо, що Білий дім зажадав, щоб Конгрес затвердив кошторис до $5 млрд на будівництво стіни вздовж кордону США з Мексикою. Демократи відхилили цю пропозицію, назвавши проект марнотратним. Через це у США частково припинив роботу уряд (відбувся так званий "шатдаун"). Часткове припинення роботи уряду США, яке триває вже більше десяти днів - 800 тисяч держслужбовців змушені залишатися вдома і не отримують зарплату.

4 січня Палата представників Конгресу США прийняла два законопроекти, спрямованих на припинення "шатдауну".

Утім, конгресмени від демократів, які тепер мають більшість у нижній палаті, відкинули вимогу про фінансування стіни на кордоні з Мексикою. Тепер ці зміни має затвердити верхня палата - сенат, який контролюють республіканці.

Водночас, Трамп заявив, що може ввести у країні надзвичайний стан, або тримати уряд закритим роками, аби в обхід Конгресу отримати кошти на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.