Трамп втратив перевагу на республіканських праймеріз

Враховуючи те, що партія показала не такі хороші результати на проміжних виборах 2022 року, як очікувалось, багато республіканців починають замислюватися, чи не варто замість Трампа висунути іншого кандидата на президентських виборах 2024 року

Губернатор Флориди Рон Десантіс вирвався вперед на 7 відсоткових пунктів від колишнього президента США Дональда Трампа у потенційних президентських праймеріз.

Про це свідчать результати національного опитування Yougov.

Це перше опитування стосовно виборів 2024 року, яке показало перевагу Десантіса, та перше опитування з лютого 2016 року, яке вказує на послаблення домінування Трампа у Республіканській партії.

42% республіканців і незалежних прихильників республіканців тепер кажуть, що вони віддали б перевагу Десантісу як свому кандидата в президенти 2024 року, тоді як Трампа підтримують тільки 35%.

Майже два місяці тому, згідно з опитуванням американців Yahoo News/YouGov, лише 35% віддавали перевагу Десантісу, а 45% підтримували Трампа.

Враховуючи те, що Республіканська партія показала не такі хороші результати на проміжних виборах 2022 року, як очікувалось, то з огляду на те, що Трамп публічно підтримував кандидатів, які програли, багато республіканців починають замислюватися, чи не варто замість нього висунути іншого кандидата від своєї партії на президентських виборах 2024 року.

Як раніше повідомляв iPress, у США демократи зберігають контроль над Сенатом після перемоги у Неваді.