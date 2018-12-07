Трамп вважає Обаму відповідальним за анексію Криму

Президент США Дональд Трамп поклав відповідальність за анексію Криму Росією на свого попередника Барака Обаму.

Відповідаючи на запитання про можливість визнання анексії Криму Росією, він наголосив, що Обама міг їїїй запобігти, але не зробив цього, повідомляє Європейська правда.

"Це цікаве запитання. Бо задовго до того, як я прийшов (на посаду президента), Обама дозволив цьому статися... Він міг це зупинити, але зробив все, щоби це відбулося. Такою була його рішучість", - зазначив він.

Трамп також додав, що не може сказати, що зараз станеться з Кримом.

Нагадаємо, Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон заявив у неділю, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.