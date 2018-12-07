ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп поклав відповідальність за анексію Криму Росією на свого попередника Барака Обаму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп вважає Обаму відповідальним за анексію Криму
Трамп відповів на питання про анексію Криму
Фото: ria.ru
Відповідаючи на запитання про можливість визнання анексії Криму Росією, він наголосив, що Обама міг їїїй запобігти, але не зробив цього, повідомляє Європейська правда.
"Це цікаве запитання. Бо задовго до того, як я прийшов (на посаду президента), Обама дозволив цьому статися... Він міг це зупинити, але зробив все, щоби це відбулося. Такою була його рішучість", - зазначив він.
Трамп також додав, що не може сказати, що зараз станеться з Кримом.
Нагадаємо, Радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон заявив у неділю, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 07 2018 14:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто