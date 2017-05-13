Трамп вважає, що американські ЗМІ недостатньо висвітлювали візит Клімкіна до США
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, повна версія якого вийде в ефір 21.00 (о 4.00 ранку за Києвом в ніч з суботи на неділю), пише УНІАН.
Президент США висловив незадоволення тим, як журналісти американських ЗМІ поводяться під час щоденних прес-брифінгів у Білому домі та як висвітлюють його діяльність.
"Я дуже активний президент. Я займаюсь справами з Китаєм. Я займаюсь справами з Японією. Я займаюсь справами з Північною Кореєю. Мені доводиться розбиратися з усіма цими справами. На днях російський міністр закордонних справ приїхав зустрітися зі мною, і одразу після цього – вони не сказали цього – але одразу ж після цього приїхав міністр закордонних справ з України. Я сказав, хлопці, ви повинні добитися миру, ви повинні досягти миру", – наголосив Трамп.
За його словами, американські ЗМІ лише вели мову про приїзд глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
"Ми зробили фотографії, вони зробили фотографії. Ми опублікували фотографії, вони (засоби масової інформації – УНІАН) зробили з цього велику проблему. Усі знали, що він приїжджає, і його візит був запланований. Але вони не говорили про Україну", – заявив Трамп.
Нагадаємо, 10 травня Трамп прийняв у Білому домі Клімкіна. Перед цим відбулася зустріч керівника українського зовнішньополітичного відомства із віце-президентом США Майклом Пенсом.
Як раніше повідомляв iPress.ua, міністр закордонних справ України Павло Клімкін одночасно з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим відвідає Вашингтон.
Згодом після зустрічі Трампа і Лаврова Білий дім заявив, що не очікував, що російський уряд дозволить своєму державному інформагентству публікувати фотографії зустрічі президента США Дональда Трампа і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
Зустріч президентів України та США Петра Порошенка і Дональда Трампа може відбутися в найближчому майбутньому.
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