Трамп вважає, що американські ЗМІ недостатньо висвітлювали візит Клімкіна до США

За його словами, американські ЗМІ вели мову лише про приїзд глави МЗС РФ Сергія Лаврова

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дорікнув американським засобам масової інформації за недостатнє висвітлення візиту до США міністра закордонних справ України Павла Клімкіна.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News, повна версія якого вийде в ефір 21.00 (о 4.00 ранку за Києвом в ніч з суботи на неділю), пише УНІАН.

Президент США висловив незадоволення тим, як журналісти американських ЗМІ поводяться під час щоденних прес-брифінгів у Білому домі та як висвітлюють його діяльність.

"Я дуже активний президент. Я займаюсь справами з Китаєм. Я займаюсь справами з Японією. Я займаюсь справами з Північною Кореєю. Мені доводиться розбиратися з усіма цими справами. На днях російський міністр закордонних справ приїхав зустрітися зі мною, і одразу після цього – вони не сказали цього – але одразу ж після цього приїхав міністр закордонних справ з України. Я сказав, хлопці, ви повинні добитися миру, ви повинні досягти миру", – наголосив Трамп.

За його словами, американські ЗМІ лише вели мову про приїзд глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

"Ми зробили фотографії, вони зробили фотографії. Ми опублікували фотографії, вони (засоби масової інформації – УНІАН) зробили з цього велику проблему. Усі знали, що він приїжджає, і його візит був запланований. Але вони не говорили про Україну", – заявив Трамп.

Нагадаємо, 10 травня Трамп прийняв у Білому домі Клімкіна. Перед цим відбулася зустріч керівника українського зовнішньополітичного відомства із віце-президентом США Майклом Пенсом.

Як раніше повідомляв iPress.ua, міністр закордонних справ України Павло Клімкін одночасно з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим відвідає Вашингтон.

Згодом після зустрічі Трампа і Лаврова Білий дім заявив, що не очікував, що російський уряд дозволить своєму державному інформагентству публікувати фотографії зустрічі президента США Дональда Трампа і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Зустріч президентів України та США Петра Порошенка і Дональда Трампа може відбутися в найближчому майбутньому.