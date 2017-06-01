Трамп вважає звинувачення Росії в кібератаках "полюванням на відьом"
Про це він сказав в п'ятницю в інтерв'ю The New York Times.
Відзначається, що Трамп говорив з журналістами по телефону за три години до брифінга керівництва розвідки щодо російських кібератак на американські політичні інституції.
На питання, чому, на його думку, так багато уваги приділяється російським кібератакам, обраний президент сказав, що мотивація була політичною:
"Вони зазнали нищівної поразки на виборах. Я виграв більше округів, ніж Рональд Рейган. Їм дуже соромно за це. До певної міри, це полювання на відьом. Вони просто зосередилися на цьому", – заявив Трамп.
Як повідомляв IPress.ua, директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що вище керівництво Російської Федерації причетне до кібератак напередодні виборів президента США.
Раніше, Джон Маккейн повідомив, що імовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які могли вплинути на вибори президента, були "актом війни".
Відзначимо, раніше американський сенатор Маккейн вже заявляв, що російські хакерські атаки, які вплинули на президентські вибори в США, загрожують "знищити демократію", підірвати світовий порядок та звинуватив американську владу в тому, що її відповідь була "повністю паралізована".
Нагадаємо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.
Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.
Відтак, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких звинуватили Москву. Під санкції потрапили 6 чоловік і 5 відомств, включаючи ФСБ і ГРУ.
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