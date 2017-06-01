Трамп вважає звинувачення Росії в кібератаках "полюванням на відьом"

Обраний президент сказав, що мотивація була політичною

Обраний президент США Дональд Трамп назвав "полюванням на відьом" звинувачення Росії в хакерських атаках з боку нинішньої американської адміністрації.

Про це він сказав в п'ятницю в інтерв'ю The New York Times.

Відзначається, що Трамп говорив з журналістами по телефону за три години до брифінга керівництва розвідки щодо російських кібератак на американські політичні інституції.

На питання, чому, на його думку, так багато уваги приділяється російським кібератакам, обраний президент сказав, що мотивація була політичною:

"Вони зазнали нищівної поразки на виборах. Я виграв більше округів, ніж Рональд Рейган. Їм дуже соромно за це. До певної міри, це полювання на відьом. Вони просто зосередилися на цьому", – заявив Трамп.

Як повідомляв IPress.ua, директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер заявив, що вище керівництво Російської Федерації причетне до кібератак напередодні виборів президента США.

Раніше, Джон Маккейн повідомив, що імовірні кібератаки з боку Росії на політичні організації США, які могли вплинути на вибори президента, були "актом війни".