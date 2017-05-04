Трамп виключив з Ради нацбезпеки США свого головного радника

Президент США Дональд Трамп виключив Стівена Беннона, якого вважали його головним радником і стратегом, зі складу Ради національної безпеки.

Беннон очолював штаб Трампа перед президентськими виборами і вважався одним з його найближчих соратників. Однак ухвалене Трампом рішення про призначення Беннона своїм головним стратегом спричинило різку критику з боку вашингтонських чиновників, повідомляє російська служба BBC.

Вже після офіційного вступу на посаду Беннон конфліктував з американськими ЗМІ. Зокрема, в одному зі своїх інтерв'ю він назвав основні ЗМІ країни "опозиційною партією" і закликав їх "мовчати".

До початку роботи на Трампа 62-річний Стів Беннон встиг попрацювати інвестиційним банкіром і продюсером в Голлівуді, а також послужити на флоті.

Фільми, які продюсував Беннон, відрізнялися консервативною спрямованістю. Вони позитивно показували Рейгана, Сару Пейлін і так званий "Рух бостонського чаювання".

У 2012 році Беннон очолив новинний сайт Breitbart і пообіцяв перетворити його в "Huffington Post для правих". Breitbart пов'язаний з рухом "альтернативних правих" - alt-right - прихильники якого відкидають і ліву ідеологію, і традиційний консерватизм. Сайт виступає за свободу слова і "право на образу". Опоненти називають Breitbart "расистським, антисемітським і шовіністичним ресурсом".

Нагадаємо, що колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн отримував гроші від російських компаній за виступи з лекціями.