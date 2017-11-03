Трамп вимагає відставки 46 федеральних прокурорів США
Для нових адміністрацій є характерним вимагати відставки політичних призначенців. Проте раптовість запиту і кількість людей, яких попросили піти у відставку, є досить незвичайним, повідомляє "Голос Америки".
Прес-секретар Міністерства юстиції Сара Ісгур Флорес заявила, що відставку, яка повинна була вступити в силу до кінця дня, було запропоновано, щоб "забезпечити рівномірний перехід".
"До тих пір, поки нові прокурори США не будуть затверджені, віддані кар’єрні прокурори в наших офісах продовжуватимуть велику роботу відділу у розслідуванні, переслідуванні й стримуванні найжорстокіших злочинців", – заявила вона.
Федеральні прокурори США є відповідальними за те, щоб судити за федеральні злочини на територіях, на яких вони здійснюють нагляд. Вони підпорядковуються Міністерству юстиції у Вашингтоні, і їхні пріоритети мають узгоджуватися з міністром юстиції.
Нагадаємо, 5 американських штатів подали позови, оскарживши конституційність нового указу президента Трампа, яким призупиняється в'їзд в США громадян декількох країн, де більшість населення складають мусульмани.
Понад половина американців вважають, що генпрокурор США Джефф Сешнс повинен піти з посади.
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