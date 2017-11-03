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Трамп вимагає відставки 46 федеральних прокурорів США

Піти мають прокурори, призначені адміністрацією Обами
Адміністрація президента США Дональда Трампа попросила негайної відставки 46 федеральних прокурорів, призначених адміністрацією Обами.
Трамп вимагає відставки 46 федеральних прокурорів США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Для нових адміністрацій є характерним вимагати відставки політичних призначенців. Проте раптовість запиту і кількість людей, яких попросили піти у відставку, є досить незвичайним, повідомляє "Голос Америки".

Прес-секретар Міністерства юстиції Сара Ісгур Флорес заявила, що відставку, яка повинна була вступити в силу до кінця дня, було запропоновано, щоб "забезпечити рівномірний перехід".

"До тих пір, поки нові прокурори США не будуть затверджені, віддані кар’єрні прокурори в наших офісах продовжуватимуть велику роботу відділу у розслідуванні, переслідуванні й стримуванні найжорстокіших злочинців", – заявила вона.

Федеральні прокурори США є відповідальними за те, щоб судити за федеральні злочини на територіях, на яких вони здійснюють нагляд. Вони підпорядковуються Міністерству юстиції у Вашингтоні, і їхні пріоритети мають узгоджуватися з міністром юстиції.

Нагадаємо, 5 американських штатів подали позови, оскарживши конституційність нового указу президента Трампа, яким призупиняється в'їзд в США громадян декількох країн, де більшість населення складають мусульмани.

Понад половина американців вважають, що генпрокурор США Джефф Сешнс повинен піти з посади.

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