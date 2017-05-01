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Трамп вимагатиме реформування ООН

Трамп неодноразово критикував загальну ефективність ООН
Обраний президент США Дональд Трамп вимагатиме реформування і змін в ООН, щоб зробити цю організацію більш "ефективною та дієвою" у відповідь на глобальні проблеми.
Трамп вимагатиме реформування ООН Дональд Трамп. Фото: picture alliance / abaca / S. Corum

Після вступу на посаду 20 січня Трамп хоче домогтися від ООН більш ефективного використання ресурсів. США забезпечують більшу частину бюджету організації - 22% від суми $ 5,4 мільярда основного бюджету і 28% бюджету миротворчих операцій ООН, становить $ 7,9 мільярда, - повідомив його прес-секретар, інформує Радіо Свобода.

Трамп неодноразово критикував загальну ефективність ООН, заявляючи, що вона мало зробила для вирішення глобальних проблем.

У грудні 2016 року він заявив, що що ООН створює проблеми замість того, щоб їх вирішувати. За словами Трампа, якщо організація не використовує свій потенціал, то це "марна трата часу і грошей".

Раніше, IPress.ua повідомляв, що президент США Дональд Трамп проводить консультації зі своїми радниками з питань реструктуризації Офісу директора Національної розвідки США (ODNI).

Зокрема, радники обраного президента також працюють над планом реформи Центрального розвідувального управління (ЦРУ).

Обговорюються плани скорочення персоналу в штаб-квартирі ЦРУ у Вірджинії та збільшення числа людей, які працюють на ЦРУ в різних країнах. 

 

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