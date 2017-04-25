Трамп вирішив не поспішати з будівництвом стіни на кордоні з Мексикою
"Не дайте фейковим ЗМІ навісити вам лапшу на вуха, ніби я змінив свою думку про стіну. Вона буде побудована і зупинить наркотики, торгівлю людьми тощо", - написав Дональд Трамп у своєму Twitter.
Don't let the fake media tell you that I have changed my position on the WALL. It will get built and help stop drugs, human trafficking etc.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 квітня 2017 р.
Демократи в Конгресі пообіцяли заблокувати можливий запит на фінансування цього проекту, оскільки вартість загороджувальних конструкцій оцінюється в мільярди доларів.
Стіна на кордоні з Мексикою була одним з ключових передвиборних обіцянок Трампа. В ході кампанії він стверджував, що вмовить саму Мексику оплатити будівництво, однак мексиканська влада дуже чітко дала зрозуміти, що не виділить на стіну ні цента.
Трамп уже кілька разів змінював свою оцінку вартості проекту. Одна з озвучених ним сум - 10 млрд дол.
Зазначимо, Сполучені Штати Америки мають намір побудувати не лише міцну і високу стіну на кордоні з Мексикою, але й таку, що виглядатиме естетично.
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Нагадаємо, 25 січня Трамп підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою та посилення міграційної політики. При цьому президент США продовжує наполягати, що вартість стіни сплатить Мексика.
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