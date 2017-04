Трамп вирішив не поспішати з будівництвом стіни на кордоні з Мексикою

"Не дайте фейковим ЗМІ навісити вам лапшу на вуха, ніби я змінив свою думку про стіну. Вона буде побудована і зупинить наркотики, торгівлю людьми тощо", - написав Дональд Трамп у своєму Twitter.

Don't let the fake media tell you that I have changed my position on the WALL. It will get built and help stop drugs, human trafficking etc.