Трамп вирішив особисто зустрітися з "правою рукою" Кім Чен Ина

Обидві сторони попрацювали над відновленням зусиль, спрямованих на припинення ядерної програми в Північній Кореї

Президент США Дональд Трамп вирішив особисто прийняти віце-голову правлячої партії КНДР Кім Йон Чхоля, який прибув до Вашингтона на зустріч з держсекретарем США.

"Президент Дональд Трамп зустрівся з північнокорейським посланником у п'ятницю", - повідомляє Associated Press.

При цьому уточнюється, що обидві сторони попрацювали над відновленням зусиль, спрямованих на припинення ядерної програми в Північній Кореї, у рамках організації другого саміту лідерів США й КНДР.

У Білому домі наголосили, що американська сторона наполягає на остаточній та повністю контрольованій денуклеаризації Корейського півострова.

Додамо, що президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин свою другу зустріч можуть провести у столиці В’єтнаму Ханої.