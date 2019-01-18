ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп вирішив особисто прийняти віце-голову правлячої партії КНДР Кім Йон Чхоля, який прибув до Вашингтона на зустріч з держсекретарем США.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп вирішив особисто зустрітися з "правою рукою" Кім Чен Ина
Обидві сторони попрацювали над відновленням зусиль, спрямованих на припинення ядерної програми в Північній Кореї
Фото: reuters.com
"Президент Дональд Трамп зустрівся з північнокорейським посланником у п'ятницю", - повідомляє Associated Press.
При цьому уточнюється, що обидві сторони попрацювали над відновленням зусиль, спрямованих на припинення ядерної програми в Північній Кореї, у рамках організації другого саміту лідерів США й КНДР.
У Білому домі наголосили, що американська сторона наполягає на остаточній та повністю контрольованій денуклеаризації Корейського півострова.
Додамо, що президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин свою другу зустріч можуть провести у столиці В’єтнаму Ханої.
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18 01 2019 23:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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