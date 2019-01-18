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Трамп вирішив особисто зустрітися з "правою рукою" Кім Чен Ина

Обидві сторони попрацювали над відновленням зусиль, спрямованих на припинення ядерної програми в Північній Кореї
Президент США Дональд Трамп вирішив особисто прийняти віце-голову правлячої партії КНДР Кім Йон Чхоля, який прибув до Вашингтона на зустріч з держсекретарем США.
Трамп вирішив особисто зустрітися з "правою рукою" Кім Чен Ина Фото: reuters.com

"Президент Дональд Трамп зустрівся з північнокорейським посланником у п'ятницю", - повідомляє  Associated Press.

При цьому уточнюється, що обидві сторони попрацювали над відновленням зусиль, спрямованих на припинення ядерної програми в Північній Кореї, у рамках організації другого саміту лідерів США й КНДР.

У Білому домі наголосили, що американська сторона наполягає на остаточній та повністю контрольованій денуклеаризації Корейського півострова.

Додамо, що президент США Дональд Трамп і північнокорейський лідер Кім Чен Ин свою другу зустріч можуть провести у столиці В’єтнаму Ханої.

 

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18 01 2019 23:44
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