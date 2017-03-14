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Трамп вирішив пожертвувати свій річний заробіток на благодійність

Президент США хоче, щоб журналісти з пулу Білого дому допомогли визначити, на які саме цілі підуть ці гроші
Президент США Дональд Трамп пожертвує свою зарплату за рік на благодійність.
Трамп вирішив пожертвувати свій річний заробіток на благодійність Дональд Трамп. Фото: Reuters / Brian Snyder

Зараз зарплата американського лідера становить $400 тис. на рік. Про це повідомляє ВВС-Україна з посиланням на представника Білого дому Шона Спайсера.

За словами Спайсера, американський президент хоче, щоб журналісти з пулу Білого дому, яких він зазвичай різко критикує, допомогли визначити, на які саме цілі підуть ці гроші.

Під час своєї виборчої кампанії Дональд Трамп говорив, що не планує отримувати зарплату - крім установленого законом мінімуму в 1 долар.

Раніше його критикували за те, що він практично нічого не жертвував на благодійність під час своєї багаторічної кар'єри в бізнесі.

У рейтингу журналу Forbes за 2016 рік статки Дональда Трампа оцінено в 3,7 мільярда доларів.

Серед попередніх президентів США на благодійність свою зарплату жертвували Герберт Гувер і Джон Кеннеді.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір підвищити фінансування Пентагону на $ 54 млрд, а також скоротити невійськові витрати.

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