Трамп вирішив пожертвувати свій річний заробіток на благодійність
Зараз зарплата американського лідера становить $400 тис. на рік. Про це повідомляє ВВС-Україна з посиланням на представника Білого дому Шона Спайсера.
За словами Спайсера, американський президент хоче, щоб журналісти з пулу Білого дому, яких він зазвичай різко критикує, допомогли визначити, на які саме цілі підуть ці гроші.
Під час своєї виборчої кампанії Дональд Трамп говорив, що не планує отримувати зарплату - крім установленого законом мінімуму в 1 долар.
Раніше його критикували за те, що він практично нічого не жертвував на благодійність під час своєї багаторічної кар'єри в бізнесі.
У рейтингу журналу Forbes за 2016 рік статки Дональда Трампа оцінено в 3,7 мільярда доларів.
Серед попередніх президентів США на благодійність свою зарплату жертвували Герберт Гувер і Джон Кеннеді.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір підвищити фінансування Пентагону на $ 54 млрд, а також скоротити невійськові витрати.
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