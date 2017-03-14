Трамп вирішив пожертвувати свій річний заробіток на благодійність

Президент США хоче, щоб журналісти з пулу Білого дому допомогли визначити, на які саме цілі підуть ці гроші

Президент США Дональд Трамп пожертвує свою зарплату за рік на благодійність.

Зараз зарплата американського лідера становить $400 тис. на рік. Про це повідомляє ВВС-Україна з посиланням на представника Білого дому Шона Спайсера.

За словами Спайсера, американський президент хоче, щоб журналісти з пулу Білого дому, яких він зазвичай різко критикує, допомогли визначити, на які саме цілі підуть ці гроші.

Під час своєї виборчої кампанії Дональд Трамп говорив, що не планує отримувати зарплату - крім установленого законом мінімуму в 1 долар.

Раніше його критикували за те, що він практично нічого не жертвував на благодійність під час своєї багаторічної кар'єри в бізнесі.

У рейтингу журналу Forbes за 2016 рік статки Дональда Трампа оцінено в 3,7 мільярда доларів.

Серед попередніх президентів США на благодійність свою зарплату жертвували Герберт Гувер і Джон Кеннеді.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір підвищити фінансування Пентагону на $ 54 млрд, а також скоротити невійськові витрати.