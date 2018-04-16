Трамп вирішив відкласти нові санкції проти Росії, - WP

Трамп навряд чи схвалить нові санкції проти Росії, "поки для цього не з'явиться відповідний привід"

Президент США Дональд Трамп відклав введення нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на кількох людей, знайомих з ситуацією.

Раніше про намір ввести обмеження вже 16 квітня заявляла постпред США в ООН Ніккі Хейлі.

Як пише WP, в неділю ввечері Трамп провів зустріч зі своїми радниками з національної безпеки і висловив невдоволення тим, що введення нових санкцій було офіційно анонсоване, бо він ще недостатньо їх вивчив.

На думку співрозмовників видання в адміністрації, Трамп навряд чи схвалить нові санкції проти Росії, "поки для цього не з'явиться відповідний привід".

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс зазначила, що "в адміністрації вивчають можливість нових санкцій в найближчому майбутньому".

Співрозмовник WP в Білому домі розповів, що заява Хейлі була її особистою ініціативою і вона зробила помилку, "яку тепер необхідно усунути".

Раніше Сполучені Штати Америки попередили Російську Федерацію про підготовку нових санкцій за підтримку режиму президента Сирії Башара аль-Асада.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

Нагадаємо, 7 квітня внаслідок атаки із застосуванням газоподібного хлору в місті Дума, в сирійській провінції Східна Гута, останньому оплоті сирійської опозиції, загинули щонайменше 70 осіб.