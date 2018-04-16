Трамп вирішив відкласти нові санкції проти Росії, - WP
Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на кількох людей, знайомих з ситуацією.
Раніше про намір ввести обмеження вже 16 квітня заявляла постпред США в ООН Ніккі Хейлі.
Як пише WP, в неділю ввечері Трамп провів зустріч зі своїми радниками з національної безпеки і висловив невдоволення тим, що введення нових санкцій було офіційно анонсоване, бо він ще недостатньо їх вивчив.
На думку співрозмовників видання в адміністрації, Трамп навряд чи схвалить нові санкції проти Росії, "поки для цього не з'явиться відповідний привід".
Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс зазначила, що "в адміністрації вивчають можливість нових санкцій в найближчому майбутньому".
Співрозмовник WP в Білому домі розповів, що заява Хейлі була її особистою ініціативою і вона зробила помилку, "яку тепер необхідно усунути".
Раніше Сполучені Штати Америки попередили Російську Федерацію про підготовку нових санкцій за підтримку режиму президента Сирії Башара аль-Асада.
Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.
У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.
Нагадаємо, 7 квітня внаслідок атаки із застосуванням газоподібного хлору в місті Дума, в сирійській провінції Східна Гута, останньому оплоті сирійської опозиції, загинули щонайменше 70 осіб.
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