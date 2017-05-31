Трамп вирішив вийти з Паризької кліматичної угоди, - ЗМІ

Рішення може підірвати амбіції угоди, яка була підписана 195 іншими країнами, включаючи Великобританію

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вирішив вивести Америку з Паризької кліматичної угоди.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на джерела, близькі до Адміністрації Трампа. За даними джерел, президент США вже почав консультації з процесу виходу з високопоставленими офіційними особами.

Цей крок завдасть масового удару по спадщині його попередника, президента Обами, який розглядав рішення проблем зміни клімату як першочергове завдання і вважав угоду одним серед його найбільших досягнень.

Рішення також може підірвати амбіції угоди, яка була підписана 195 іншими країнами, включаючи Великобританію.

У листі 22 сенаторів-республіканців закликають Трампа змінити своє рішення, зазначає видання.

Нагадаємо, у березні Дональд Трамп підписав указ про скасування розпоряджень свого попередника на посту глави держави Барака Обами в області боротьби з кліматичними змінами.

Угоду про зміни клімату уклали 12 грудня 2015 року на Конференції ООН стосовно глобальних кліматичних змін.

22 квітня 2016 року у Нью-Йорку документ підписали 175 країн, серед яких і Україна.

Угодою передбачено зобов'язання з обмеження викидів парникових газів з метою запобігання підвищенню температури повітря на планеті до кінця ХХІ століття у межах двох градусів за Цельсієм порівняно з рівнем доіндустріальної епохи.