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Трамп висловлював сенаторам невдоволення через санкції проти Росії

Американський президент був незадоволений введенням санкцій
За даними іноземних ЗМІ, президент США Дональд Трамп в приватному порядку висловлював сенаторам невдоволення через питання, пов'язані з Росією, в тому числі санкції.
Трамп висловлював сенаторам невдоволення через санкції проти Росії Фото: Getty Images

Трамп намагався переконати главу комітету Сенату у закордонних справах Боба Коркера не ухвалювати законопроект про санкції проти Росії, повідомляє видання Politico з посиланням на джерела.

Трамп стверджував, що цей законопроект є неконституційним і може нашкодити його президентству. Однак Коркер був непохитний і сказав президенту, що проект буде проголосований.

"Він був явно засмучений", - сказало одне з джерел про дзвінок Трампа Коркеру.

Крім того, з приводу антиросійських санкцій Трамп спілкувався з сенатором Мітчем Макконнеллом.

Також видання пише, що Трамп сперечався з сенатором Томом Тіллісом, який працює над законопроектом про захист незалежного розслідування зв'язків президента США з Росією спецпрокурором Робертом Мюллером. Законопроект передбачає, що Мюллер не може бути звільнений.

Крім того, як зазначає видання, у Трампа з сенаторами є й інші розбіжності, наприклад, з приводу програми Obamacare і фінансування стіни на кордоні США і Мексики.

Прес-секретар Білого дому Ліндсей Уолтерс заявила, що не коментуватиме особисті розмови президента з конгресменами.

Нагадаємо, що Дональд Трамп підписав закон, що передбачає введення нових санкцій проти Росії.

Володимир Путін, коментуючи американський законопроект про санкції щодо Росії, заявив, що "неможливо нескінченно терпіти хамство".

Згідно з документом, Вашингтон підтримує офіційний Київ у відновленні суверенітету і територіальної цілісності, засуджує і протидіє спробам Кремля дестабілізувати ситуацію в Україні, не визнає анексію Криму і продовжує протидіяти реалізації проекту Північний потік-2.

Раніше Єврокомісія висловила стурбованість у зв'язку з новими санкціями США проти Росії і їх негативними наслідками для ЄС.

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