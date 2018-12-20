Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Трамп виступив з відеозверненням щодо виведення військ США з Сирії

"Це велика честь. Ми пам'ятаємо про них"
Президент США Дональд Трамп після офіційних заяв про початок кампанії виведення військового контингенту США з Сирії записав окреме відеозвернення, у якому розповів про свої почуття від цієї війни.
Трамп виступив з відеозверненням щодо виведення військ США з Сирії Фото: apnews.com

Відео розміщене на офіційній сторінці Білого дому в мережі YouTube, повідомляє "Укрінформ".

"Ми довго воювали в Сирії. Я є президентом майже два роки, і ми по-справжньому вдосконалили рівень бойових дій, ми перемогли ІДІЛ. Ми їх розгромили, розгромили вщент, повернули назад територію, тож настав час нашим військам повернутися додому", - наголосив президент США.

За його словами, щоразу, коли йому доводилося повідомляти сім'ям і близьким загиблих військовослужбовців, він відчував пригнічення.

"Це велика честь. Ми пам'ятаємо про них", - підкреслив глав Білого дому.

Він також наголосив, що американці вже скоро побачать повернення героїв, які досі перебувають на позиціях у Сирії.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.

За даними Пентагону, зараз в цій країні дислокується близько двох тисяч військовослужбовців США.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 12 2018 23:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Отруєні насильством суспільства

Отруєні насильством суспільства

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.