Трамп виступив з відеозверненням щодо виведення військ США з Сирії

"Це велика честь. Ми пам'ятаємо про них"

Президент США Дональд Трамп після офіційних заяв про початок кампанії виведення військового контингенту США з Сирії записав окреме відеозвернення, у якому розповів про свої почуття від цієї війни.

Відео розміщене на офіційній сторінці Білого дому в мережі YouTube, повідомляє "Укрінформ".

"Ми довго воювали в Сирії. Я є президентом майже два роки, і ми по-справжньому вдосконалили рівень бойових дій, ми перемогли ІДІЛ. Ми їх розгромили, розгромили вщент, повернули назад територію, тож настав час нашим військам повернутися додому", - наголосив президент США.

За його словами, щоразу, коли йому доводилося повідомляти сім'ям і близьким загиблих військовослужбовців, він відчував пригнічення.

"Це велика честь. Ми пам'ятаємо про них", - підкреслив глав Білого дому.

Він також наголосив, що американці вже скоро побачать повернення героїв, які досі перебувають на позиціях у Сирії.

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.

За даними Пентагону, зараз в цій країні дислокується близько двох тисяч військовослужбовців США.