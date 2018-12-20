Трамп виступив з відеозверненням щодо виведення військ США з Сирії
Відео розміщене на офіційній сторінці Білого дому в мережі YouTube, повідомляє "Укрінформ".
"Ми довго воювали в Сирії. Я є президентом майже два роки, і ми по-справжньому вдосконалили рівень бойових дій, ми перемогли ІДІЛ. Ми їх розгромили, розгромили вщент, повернули назад територію, тож настав час нашим військам повернутися додому", - наголосив президент США.
За його словами, щоразу, коли йому доводилося повідомляти сім'ям і близьким загиблих військовослужбовців, він відчував пригнічення.
"Це велика честь. Ми пам'ятаємо про них", - підкреслив глав Білого дому.
Він також наголосив, що американці вже скоро побачать повернення героїв, які досі перебувають на позиціях у Сирії.
Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.
За даними Пентагону, зараз в цій країні дислокується близько двох тисяч військовослужбовців США.
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