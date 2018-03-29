Трамп висунув особистого лікаря на пост міністра

Президент США Дональд Трамп оголосив про відставку міністра у справах ветеранів Девіда Шулкіна. На цю посаду буде висунуто адмірала Ронні Джексона, доктора медичних наук і особистого лікаря президента.

Джексона призначили на посаду президентського лікаря ще в адміністрації Джорджа Буша-молодшого, він спостерігає Дональда Трампа з моменту його вступу на посаду глави держави. "Адмірал Джексон прекрасно підготовлений і має високу кваліфікацію. Військовослужбовцем він на власні очі бачив ту величезну жертву, яку складають наші ветерани, і він глибоко усвідомлює, в якому боргу перед ними наша велика країна", - заявив Трамп, повідомляє "Голос Америки",

На початку січня Джексон обстежив Трампа на предмет ознак деменції і хвороби Альцгеймера і прийшов до висновку, що "у президента дуже гострий неушкоджений розум". Трамп проходив тригодинне всебічне медичне обстеження вперше після свого обрання на посаду президента. Це відбулося незабаром після виходу скандальної книги Майкла Вулфа "Вогонь і лють: у коридорах Білого дому Трампа", в якій психічне здоров'я американського президента ставиться під питання.

Кандидатуру Джексона на посаду міністра повинен буде затвердити сенат. Трамп також додав, що цінує роботу, яку виконав Девід Шулкін на посаді міністра. "Він завжди надавав підтримку ветеранам по всій країні, і я вдячний за його зусилля", - сказано в заяві глави Білого дому.

При цьому генеральний інспектор міністерства у справах ветеранів раніше розкритикував Шулкіна, вказавши у своїй доповіді польоти міністра в Данію і Лондон, на Вімблдонський турнір з тенісу. У доповіді наголошено, що міністр порушив етичний кодекс, прийнявши в подарунок квитки на турнір, а його глава апарату зробив неправдиві заяви, щоб дружина Шулкіна могла поїхати з чоловіком за державний рахунок.