Трамп поставив ЄС умову для скасування мит на сталь і алюміній

Трамп заявив, що вони можуть бути скасовані лише за умови аналогічного кроку з боку Брюсселя

Президент США Дональд Трамп заявив, що відмовиться від запроваджених ним мит на ввезення в країну виробів зі сталі та алюмінію тільки, якщо країни ЄС скасують свої мита на імпорт американських товарів.

Крім того, Трамп пригрозив ЄС митом на ввезення в США європейських автомобілів.

"Європейський союз, чудові країни, які відносяться до США дуже погано в торгівлі, скаржаться на тарифи на сталь і алюміній. Якщо вони відмовляться від своїх жахливих бар'єрів і тарифів на продукти США, ми також знімемо наші. Великий дефіцит. Якщо ні, ми запровадимо податок на автомобілі і т. д. Справедливо!" - заявив президент США.

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 марта 2018 г.

Ця заява стала відповіддю на зустріч в Брюсселі учасників переговорів від Євросоюзу і торгового представника США Роберта Лайтхайзера.

Зазначимо, німецький уряд заявив про незаконність нових мит, введених США на продукти алюмінієвої та сталеливарної промисловості.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп у четвер, 8 березня, підписав розпорядження, яке вводить мита на імпорт продукції сталеливарної і алюмінієвої промисловості. При цьому, він обіцяв розглянути питання звільнення від мит ряду країн, таких як Австралія, Канада і Мексика.

Водночас, у Кабінеті Міністрів України та Міністерстві економічного розвитку і торгівлі заявили, що вживають усіх заходів, щоб українська продукція була виключена з-під дії американських спецмит на вироби зі сталі та алюмінію.

Раніше, експерти заявляли, що нові заходи можуть призвести до торгової війни низки країн проти США. Збитків зазнають виробники Китаю, Європейського Союзу, Туреччини, Південної Кореї і Японії.

Також у відповідь на таке рішення ЄС анонсував введення мита на ввезені зі США цитрусові, тютюн і віскі. Генеральний директор Світової організації торгівлі Роберту Азеведу попередив, що це рішення США може спровокувати глобальну торговельну війну.