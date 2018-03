Трамп поставив ЄС умову для скасування мит на сталь і алюміній

Крім того, Трамп пригрозив ЄС митом на ввезення в США європейських автомобілів.

"Європейський союз, чудові країни, які відносяться до США дуже погано в торгівлі, скаржаться на тарифи на сталь і алюміній. Якщо вони відмовляться від своїх жахливих бар'єрів і тарифів на продукти США, ми також знімемо наші. Великий дефіцит. Якщо ні, ми запровадимо податок на автомобілі і т. д. Справедливо!" - заявив президент США.

The European Union, wonderful countries who treat the U.S. very badly on trade, are complaining about the tariffs on Steel & Aluminum. If they drop their horrific barriers & tariffs on U.S. products going in, we will likewise drop ours. Big Deficit. If not, we Tax Cars etc. FAIR!