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Трамп визначився з новим очільником ФБР

Трамп назвав Рея "бездоганним професіоналом"
Президент США Дональд Трамп вибрав нового главу Федерального бюро розслідувань (ФБР).
Трамп визначився з новим очільником ФБР Крістофер Рей. Фото: Ron Edmonds / АР

"Я призначу новим директором ФБР Крістофера Рея, бездоганного професіонала. Подробиці скоро!", - написав Трамп у своєму Twitter.

 

 

 

Президент США Дональд Трамп звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі 10 травня. У Мін'юсті звільнення пояснили діями Комі під час розслідування проти Клінтон в 2016 році. Комі очолював розслідування ФБР щодо втручання Росії в президентські вибори в США, зокрема, зв'язки кампанії Дональда Трампа з представниками уряду РФ. 

Довідка: Крістоферу Ешлі Рею 50 років. Він випускник юридичного факультету Єльського університету.

Після випуску в 1992 році працював помічником судді Луттіга в Апеляційному суді США четвертого округу. У 1993 році почав працювати адвокатом в Атланті (штат Джорджія). У 2001 році став заступником генерального прокурора. У 2005 році президентом Джорджем Бушем був призначений помічником генпрокурора в кримінальному суді.

Обіймав цю позицію до 2005 року, потім повернувся до приватної практики. Спеціалізувався на внутрішніх корпоративних розслідуваннях

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