Трамп визначився з новим очільником ФБР
"Я призначу новим директором ФБР Крістофера Рея, бездоганного професіонала. Подробиці скоро!", - написав Трамп у своєму Twitter.
I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 червня 2017 р.
Президент США Дональд Трамп звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі 10 травня. У Мін'юсті звільнення пояснили діями Комі під час розслідування проти Клінтон в 2016 році. Комі очолював розслідування ФБР щодо втручання Росії в президентські вибори в США, зокрема, зв'язки кампанії Дональда Трампа з представниками уряду РФ.
Довідка: Крістоферу Ешлі Рею 50 років. Він випускник юридичного факультету Єльського університету.
Після випуску в 1992 році працював помічником судді Луттіга в Апеляційному суді США четвертого округу. У 1993 році почав працювати адвокатом в Атланті (штат Джорджія). У 2001 році став заступником генерального прокурора. У 2005 році президентом Джорджем Бушем був призначений помічником генпрокурора в кримінальному суді.
Обіймав цю позицію до 2005 року, потім повернувся до приватної практики. Спеціалізувався на внутрішніх корпоративних розслідуваннях
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