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Трамп визнав лідера опозиції Венесуели легітимним президентом країни

"Посада президента залишається вакантною"
Президент США Дональд Трамп визнав лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо легітимним очільником країни.
Трамп визнав лідера опозиції Венесуели легітимним президентом країни Фото:EPA-EFE/CRISTIAN HERNANDEZ

Про своє рішення глава Білого дому заявив через декілька хвилин після того, як Гуайдо оголосив себе легітимним лідером держави, повідомляє "Громадське".

"Будучи єдиною законною гілкою влади, обраною венесуельским народом, Національна асамблея (парламент - ред.) схвалила конституцію країни, яка визнає (чинного президента - ред.) Ніколаса Мадуро нелегітимним, тому посада президента залишається вакантною", - йдеться в заяві Трампа.

Нагадаємо, що влада Венесуели затримала 27 солдатів за підозрою у підготовці до усунення президента Ніколаса Мадуро від влади.

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23 01 2019 20:46
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