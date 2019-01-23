Трамп визнав лідера опозиції Венесуели легітимним президентом країни

Президент США Дональд Трамп визнав лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо легітимним очільником країни.

Про своє рішення глава Білого дому заявив через декілька хвилин після того, як Гуайдо оголосив себе легітимним лідером держави, повідомляє "Громадське".

"Будучи єдиною законною гілкою влади, обраною венесуельским народом, Національна асамблея (парламент - ред.) схвалила конституцію країни, яка визнає (чинного президента - ред.) Ніколаса Мадуро нелегітимним, тому посада президента залишається вакантною", - йдеться в заяві Трампа.

Нагадаємо, що влада Венесуели затримала 27 солдатів за підозрою у підготовці до усунення президента Ніколаса Мадуро від влади.