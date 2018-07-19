Трамп визнав особисту відповідальність Путіна за втручання у вибори в США

"Тож, безумовно, як лідера держави, слід було б вважати його відповідальним, так"

Президент США Донадьд Трамп визнав особисту відповідальність Володимира Путіна за втручання в президентські вибори 2016 року.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу CBS. Президент США також сказав, що він заявляв "багато разів раніше", що згоден з твердженням про втручання Росії у вибори в 2016 році.

На питання журналіста, чи вважає він Путіна особисто відповідальним за втручання, Трамп відповів ствердно.

"Що ж, я б вважав, тому що він відповідає за керівництво країною. Точно так само, як і я вважаю себе відповідальним за те, що відбувається в моїй країні. Тож, безумовно, як лідера держави, слід було б вважати його відповідальним, так", - сказав Трамп.

Нагадаємо, у столиці Фінляндії 16 липня провели зустріч президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін. Під час прес-конференції в Гельсінкі з Путіним Трамп відмовився підтримати висновки американських спецслужб, які стверджують, що таке втручання дійсно відбулося. Виступ Трампа жорстко розкритикували в США як демократи, так і його соратники по Республіканській партії.