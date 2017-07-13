ПОЛІТИКА НОВИНИЗустріч сина президента США Дональда Трампа-молодшого з юристом з Росії Наталією Весельницькою не принесла жодних результатівПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп визнав, що його син зустрічався з російським адвокатом
Результат цієї зустрічі нульовий
Дональд Трамп. Фото: Reuters
"В результаті цієї зустрічі нічого не сталося. Результат цієї зустрічі нульовий", - заявив президент США Дональд Трамп на спільній прес-конференції з французьким лідером Емманюелем Макроном за підсумками їх зустрічі, повідомляють російські ЗМІ.
Після того, як стало відомо про зустріч Дональда Трампа-молодшого з юристом з Росії Наталією Весельницькою, пов'язаною з російським урядом, прихильники президента США дуже швидко підібрали контраргументи. Мовляв, дії кандидата-демократа Гілларі Клінтон були ще більш кричущими.
Нагадаємо, за даними The New York Times, у червні 2016 року "пов'язаний з Кремлем" юрист з Росії Наталія Весельницька запропонувала Трампу-молодшому "компрометуючу інформацію" про Клінтон. Вона зустрілася з сином майбутнього президента, а також главою передвиборного штабу Трампа Полом Манафортом і зятем майбутнього президента Джаредом Кушнером відбулося 9 червня, за два тижні до того, як Дональда Трампа вибрали кандидатом від Республіканської партії.
Згодом, Адміністрація президента США заявила, що справжня змова з іноземною владою під час передвиборчої кампанії була між Національним комітетом Демократичної партії та Україною.
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