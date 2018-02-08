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Трамп "з нетерпінням чекає зустрічі" з Кім Чен Ином

"Я зовсім не здивований, що Ви зробили таке добро"
Президент США Дональд Трамп подякував лідеру КНДР Кім Чен Ина за передачу останків американських військових, які загинули під час Корейської війни, та заявив, що "з нетерпінням чекає нової зустрічі" з ним.
Трамп "з нетерпінням чекає зустрічі" з Кім Чен Ином Фото: The White House

Президент США висловив подяку лідеру Північної Кореї за початок процесу повернення додому останків військових, написав Трамп у Twitter.

"Я зовсім не здивований, що Ви зробили таке добро. Крім того, спасибі за Ваш гарний лист - я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами  найближчим часом!" -  написав Трамп, звертаючись до Кім Чен Ина.

Також, у Білому домі відповіли на пропозицію російського президента Володимира Путіна президенту США Дональду Трампу відвідати Москву. Президент США готовий до зустрічі.
 
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02 08 2018 10:23
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