ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп подякував лідеру КНДР Кім Чен Ина за передачу останків американських військових, які загинули під час Корейської війни, та заявив, що "з нетерпінням чекає нової зустрічі" з ним.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп "з нетерпінням чекає зустрічі" з Кім Чен Ином
"Я зовсім не здивований, що Ви зробили таке добро"
Фото: The White House
Президент США висловив подяку лідеру Північної Кореї за початок процесу повернення додому останків військових, написав Трамп у Twitter.
"Я зовсім не здивований, що Ви зробили таке добро. Крім того, спасибі за Ваш гарний лист - я з нетерпінням чекаю зустрічі з вами найближчим часом!" - написав Трамп, звертаючись до Кім Чен Ина.
Також, у Білому домі відповіли на пропозицію російського президента Володимира Путіна президенту США Дональду Трампу відвідати Москву. Президент США готовий до зустрічі.
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02 08 2018 10:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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