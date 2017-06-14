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Трамп заблокував письменника Стівена Кінга у Twitter

Письменник цікавиться, чи стикався хто-небудь з аналогічною ситуацією
Президент США заблокував у мікроблозі Twitter відомого письменника Стівена Кінга, заборонивши тому читати його повідомлення.
Трамп заблокував письменника Стівена Кінга у Twitter Фото: з вільних джерел

"Трамп заблокував мене від прочитання його твітів. Можливо, мені доведеться вбити себе", - повідомив письменник на своїй сторінці.

Також в одному з повідомлень письменник уточнив у підписників, чи стикався хто-небудь з подібною ситуацією.

Письменник у Twitter неодноразово критикував Трампа. У лютому він писав, що президент "псує відносини Америки та Австралії". Також називав Трампа "імпульсивним дратівливим ідіотом".

Також Кінг під час виборів президента США у 2016 році заявляв, що перемога Гілларі Клінтон у народному голосуванні була з перевагою мільйонів і при цьому Трамп "ще збирається стати президентом".

Нагадаємо, понад 450 американських письменників, серед яких був Стівен Кінг, підписали петицію проти претендента на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа

 
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14 06 2017 09:38
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