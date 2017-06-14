Трамп заблокував письменника Стівена Кінга у Twitter

Президент США заблокував у мікроблозі Twitter відомого письменника Стівена Кінга, заборонивши тому читати його повідомлення.

"Трамп заблокував мене від прочитання його твітів. Можливо, мені доведеться вбити себе", - повідомив письменник на своїй сторінці.

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself. — Stephen King (@StephenKing) 13 червня 2017 р.

Також в одному з повідомлень письменник уточнив у підписників, чи стикався хто-небудь з подібною ситуацією.

Письменник у Twitter неодноразово критикував Трампа. У лютому він писав, що президент "псує відносини Америки та Австралії". Також називав Трампа "імпульсивним дратівливим ідіотом".

Today's bummer: Trump screws up our relationship with Australia, a long-time ally. Our president is an impulsive, bad-tempered idiot. — Stephen King (@StephenKing) 2 лютого 2017 р.

Також Кінг під час виборів президента США у 2016 році заявляв, що перемога Гілларі Клінтон у народному голосуванні була з перевагою мільйонів і при цьому Трамп "ще збирається стати президентом".

Нагадаємо, понад 450 американських письменників, серед яких був Стівен Кінг, підписали петицію проти претендента на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа