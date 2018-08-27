Трамп заборонив Білому дому публікувати заяву про героїзм Маккейна, - ЗМІ

У політиків була ворожнеча, вони часто критикували один одного і називали "ворогами США"

Президент США Дональд Трамп заблокував пропозицію речника Білого дому Сари Сандерс і керівника апарату Джона Келлі опублікувати офіційну заяву щодо смерті Джона Маккейна, в якій вони хотіли охарактеризувати сенатора як героя.

Заяву, у якій хотіли нагадати про військове минуле Маккейна і охарактеризувати його як героя, підготували до того, як сенатор помер у суботу, а Сандерс та інші помічники у Білому домі редагували її протягом тижня, повідомляє The Washington Post.

Коли вона була готова, Трамп підкреслив, що вважає за краще написати твіт зі словами співчуття для родини покійного, тому заяву не опублікували.

"Мої найглибші співчуття і повага сім’ї сенатора Джона Маккейна. Наші серця і молитви з вами!", - написав президент США у Twitter.

Сандерс відмовилась коментувати ситуацію. Водночас Марк Коралло, колишній представник юридичної команди Трампа та республіканський стратег, розкритикував реакцію Трампа на смерть Маккейна.

"Це жахливо. Від президента варто було б очікувати більшого, особливо, якщо йдеться про вшанування справжнього американського героя", - підкреслив він.

Видання зазначає, що, як правило, адміністрація Білого дому завжди публікує офіційні некрологи у випадку смерті видатних американців.

Президент США Дональд Трамп не був запрошений на похорони американського сенатора Джона Маккейна, який помер у суботу.

Маккейн, який планував власний похорон, заповідав не кликати на прощальну церемонію Трампа, жорстким критиком якого він був. Родина сенатора розділяє його позицію.

Покійний жорстко критикував Трампа - він називав його "імпульсивним" і "дезінформованим" та критикував через політику глави Білого дому щодо РФ, Сирії та Китаю.

Трамп, у свою чергу, називав Маккейна "некомпетентним". Під час президентської кампанії він публічно висміяв сенатора, заявивши, що той "став героєм тому, що потрапив у полон", а Трамп, за його словами, любить "людей, які не були в полоні".

Сенатора поховають у Аннаполісі (штат Меріленд) на цвинтарі академії ВМС. Прощальна церемонія відбудеться в парламентській асамблеї Арізони - саме цей штат Маккейн представляв у Конгресі протягом 35 років.

Перед похованням труну з його тілом розмістять під куполом Ротонди вашингтонського Капітолію.

За всю історію така честь випадала лише 30 найвидатнішим діячам США. Маккейн стане 13-м за рахунком сенатором, удостоєним цієї посмертної почесті. З цього скорботного приводу Білий дім приспустив прапор.

Нагадаємо, що американський сенатор Джон Маккейн, у якого в 2017 році був діагностований рак мозку, помер у віці 81 рік.

Напередодні він заявив про рішення припинити лікування ракової пухлини.