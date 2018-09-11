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Трамп заборонив нелегальним мігрантам просити притулок у США

Притулок не зможуть отримати ті, хто перетинатиме кордон незаконно
Президент США Дональд Трамп підписав указ, згідно з яким нелегальні мігранти не зможуть просити у США про притулок.
Трамп заборонив нелегальним мігрантам просити притулок у США Фото: apnews.com

Про це йдеться в посланні президента США.

"Проникнення великої кількості іноземців у США незаконно, поза пунктами в'їзду, на південному кордоні суперечить національним інтересам, і наш закон давно визнав, що іноземці, які прагнуть законно в'їхати до Сполучених Штатів, повинні це робити в пунктах в'їзду", – зазначає Трамп у документі.

Згідно з новими правилами, притулок не зможуть отримати ті, хто перетнув кордон незаконно. Таким чином, щоб претендувати на притулок мігранти повинні будуть в'їхати в США через прикордонні пункти.

Нові правила діятимуть від 10 листопада упродовж 90 днів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові застосовуватимуть найжорсткіші заходи щодо мігрантів на кордоні з Мексикою в разі насильства з їхнього боку.

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09 11 2018 19:43
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