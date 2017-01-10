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Трамп закликає Тіллерсона не витрачати час на переговори з КНДР

Президент США попросив державного секретаря берегти сили і запевнив: "Ми зробимо те, що має бути зроблено"
Президент США Дональд Трамп вирішив, що державному секретарю Рексу Тіллерсону не варто вести переговори з владою КНДР, оскільки це є "марним витрачанням часу".
Трамп закликає Тіллерсона не витрачати час на переговори з КНДР Фото: afp.com

Про це Трамп заявив, коментуючи намагання США вступити в діалог із Північною Кореєю.

"Я сказав нашому чудовому державному секретарю Рексу Тіллерсону, що він тільки витрачає даремно час, намагаючись вести переговори з "маленькою людиною-ракетою", – написав Трамп на своїй сторінці у Twitter.

"Бережи сили, Рекс. Ми зробимо те, що має бути зроблено", – додав Трамп, не пояснивши, що він конкретно має на увазі.

30 вересня Тіллерсон під час візиту в Китай заявив, що Вашингтон має канали комунікацій з Північною Кореєю і перевіряє її готовність до переговорів щодо ядерної програми.

Нагадаємо, Північна Корея виступила з погрозами у зв'язку з новими санкціями, заявивши, що дії США є "актом самогубства, що призведе до ядерної катастрофи, яка перетворить Америку на море вогню".

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01 10 2017 20:20
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