Трамп закликає Тіллерсона не витрачати час на переговори з КНДР
Про це Трамп заявив, коментуючи намагання США вступити в діалог із Північною Кореєю.
"Я сказав нашому чудовому державному секретарю Рексу Тіллерсону, що він тільки витрачає даремно час, намагаючись вести переговори з "маленькою людиною-ракетою", – написав Трамп на своїй сторінці у Twitter.
"Бережи сили, Рекс. Ми зробимо те, що має бути зроблено", – додав Трамп, не пояснивши, що він конкретно має на увазі.
30 вересня Тіллерсон під час візиту в Китай заявив, що Вашингтон має канали комунікацій з Північною Кореєю і перевіряє її готовність до переговорів щодо ядерної програми.
Нагадаємо, Північна Корея виступила з погрозами у зв'язку з новими санкціями, заявивши, що дії США є "актом самогубства, що призведе до ядерної катастрофи, яка перетворить Америку на море вогню".
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