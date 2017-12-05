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Трамп закликає Україну і Росію помиритися

Американський президент написав твіт про зустрічі з Лавровим і Клімкіним
Президент США Дональд Трамп виклав у Твіттері фотографії із зустрічей з главами МЗС України Павлом Клімкіним і МЗС Росії Сергієм Лавровим і і супроводив запис закликом до миру.
Трамп закликає Україну і Росію помиритися Дональд Трамп. Фото: EPA/UPG

"Вчора [10 травня] за один день у мене були зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Давайте миритися!", - написав Трамп.

Нагадаємо, що зустріч Трампа з Лавровим в Білому домі пройшла 10 травня, її темами стали ситуація в Сирії і Україні. Трамп в ході зустрічі зазначив, що відповідальність за забезпечення повномасштабної імплементації Мінських угод лежить на Росії.

Кількома годинами пізніше Трамп провів зустріч з главою МЗС України Павлом Клімкіним. Міністр повідомив, що попросив США приєднатися до "нормандського формату" переговорів по Донбасу.

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12 05 2017 09:42
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