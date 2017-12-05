Трамп закликає Україну і Росію помиритися
"Вчора [10 травня] за один день у мене були зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим і з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Давайте миритися!", - написав Трамп.
Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 травня 2017 р.
Нагадаємо, що зустріч Трампа з Лавровим в Білому домі пройшла 10 травня, її темами стали ситуація в Сирії і Україні. Трамп в ході зустрічі зазначив, що відповідальність за забезпечення повномасштабної імплементації Мінських угод лежить на Росії.
Кількома годинами пізніше Трамп провів зустріч з главою МЗС України Павлом Клімкіним. Міністр повідомив, що попросив США приєднатися до "нормандського формату" переговорів по Донбасу.
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