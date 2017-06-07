Трамп закликав Росію припинити дестабілізацію в Україні

Трамп заявив, що США гарантуватимуть безпеку у Центрально-Східній Європі та неможливість великої війни в Європі

Президент США Дональд Трамп закликав Росію припинити дестабілізацію України.

"Ми закликаємо Росію, щоб вона припинила дестабілізацію України та інших країн. А також припинила підтримку ворожих режимів у Сирії та Ірані", - заявив президент США, повідомляє "Європейська правда".

У своїй промові він також згадав про загрози, які надходять від Росії.

"Американці, поляки, інші народи Європи цінують свободу і суверенітет", - додав Трамп.

Як повідомлялося, перед цим під час спільної прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою Трамп заявив, що США гарантуватимуть безпеку у Центрально-Східній Європі та неможливість великої війни в Європі.

Нагадаємо, американський держсекретар Рекс Тіллерсон назвав заплановану бесіду президента США Дональда Трампа з російським колегою Володимиром Путіник "ознакою поліпшення відносин" США і РФ.