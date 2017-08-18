Трамп залишився без свого головного стратега Беннона

Reuters з посиланням на свої джерела повідомляє, що Стів Беннон пішов у відставку не по своїй волі, а був звільнений

Головний стратег Білого дому Стів Беннон покинув свій пост.

"Він пішов", - підтвердило джерело ВВС в Білому домі.

Напередодні в інтерв'ю Стів Беннон назвав білих расистів "маргінальними клоунами" і порадив президенту Дональду Трампу стримати войовничість на адресу Північної Кореї, а також перейти в наступ в "економічної війни" з Китаєм.

За словами одного з чиновників адміністрації, на якого посилається видання Politico, Беннон покинув Білий дім на тлі зростаючого невдоволення його поведінкою і тактикою.

Інформацію про відставку Беннона підтвердив керівник апарату Білого дому Джон Келлі. За словами чиновника, радник працює в президентській адміністрації останній день.

Співрозмовник Politico розповів, що Стів Беннон подав у відставку 7 серпня. Однак, за даними видання, інші чиновники повідомили, що Дональд Трамп "втомився від підходу свого головного стратега і шукав способи усунути його". У свою чергу, Reuters з посиланням на свої джерела повідомляє, що Стів Беннон пішов у відставку не по своїй волі, а був звільнений.

Раніше газета The New York Times повідомила, що президент США Дональд Трамп заявив своїм помічникам про рішення зняти Стіва Беннона з посади радника зі стратегічних питань.

Нагадаємо, в квітні стало відомо, що Дональд Трамп виключив Стіва Беннон зі складу Ради національної безпеки (РНБ) при Білому домі. Раніше на цьому тижні The New York Times повідомила, що американський медіамагнат Руперт Мердок просив президента США звільнити Беннона. Крім того, повідомлялося, що Дональд Трамп підозрює його в організації витоку інформації про роботу адміністрації. Зокрема, президент США був незадоволений співпрацею свого радника з журналістом Bloomberg Businessweek Джошем Гріном.

Як повідомляв iPress.ua, за даними генерального директора Newsmax Media Кріса Рудді, який являється другом Дональда Трампа, американський лідер може звільнити Роберта Мюллера, екс-директора ФБР, який був призначений спеціальним радником для розслідування втручання Росії у президентські вибори у США.