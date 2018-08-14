Трамп заморозив програму польотів російських військових над США
Пункт 1242 затвердженого Конгресом США і підписаного президентом Дональдом Трампом бюджету Пентагону передбачає відмову від виділення грошей на фінансування Договору з відкритого неба. Відповідальність за замороження угоди американська сторона поклала на Росію, повідомляє РБК.
У військовому бюджеті вказується, що жоден з фондів не може бути використаний в 2019 році для виконання спостережних польотів. Зазначається, що обмеження може бути зняте у разі, якщо президент США надасть відповідному комітету Конгресу сертифікат, в якому буде говоритися про виконання Росією умов угоди.
У документі заявляється, що саме Росія несе відповідальність за невиконання умов Договору з відкритого неба. Зокрема, Москва повинна, на думку авторів бюджету, відмовитися від інфрачервоних датчиків, а також радіолокаційного синтезування апертури при польотах над США і ЄС, не використовувати отримані під час виконання спостережних польотів дані в розвідувальних цілях, пояснювати, з якою метою здійснюються обльоти тих чи інших територій.
Крім того, США наполягають на дозволі американським спостерігачам літати над Москвою, Калінінградською областю і Чечнею, а також у районах, що межують з Абхазією і Південною Осетією.
Договір з відкритого неба в Гельсінкі 24 березня 1992 року підписали представники 23 країн - членів ОБСЄ. Москва ратифікувала документ в травні 2001 року. Згідно з угодою, країни-підписанти можуть здійснювати обльоти територій один одного, щоб упевнитися, що інша держава не веде підготовку до війни і не порушує міжнародні домовленості.
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