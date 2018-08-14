Трамп заморозив програму польотів російських військових над США

Підписаний Дональдом Трампом військовий бюджет передбачає заморожування коштів на програму "Відкрите небо", що передбачає спостережні польоти військових над територією США та Росії.

Пункт 1242 затвердженого Конгресом США і підписаного президентом Дональдом Трампом бюджету Пентагону передбачає відмову від виділення грошей на фінансування Договору з відкритого неба. Відповідальність за замороження угоди американська сторона поклала на Росію, повідомляє РБК.

У військовому бюджеті вказується, що жоден з фондів не може бути використаний в 2019 році для виконання спостережних польотів. Зазначається, що обмеження може бути зняте у разі, якщо президент США надасть відповідному комітету Конгресу сертифікат, в якому буде говоритися про виконання Росією умов угоди.

У документі заявляється, що саме Росія несе відповідальність за невиконання умов Договору з відкритого неба. Зокрема, Москва повинна, на думку авторів бюджету, відмовитися від інфрачервоних датчиків, а також радіолокаційного синтезування апертури при польотах над США і ЄС, не використовувати отримані під час виконання спостережних польотів дані в розвідувальних цілях, пояснювати, з якою метою здійснюються обльоти тих чи інших територій.

Крім того, США наполягають на дозволі американським спостерігачам літати над Москвою, Калінінградською областю і Чечнею, а також у районах, що межують з Абхазією і Південною Осетією.

Договір з відкритого неба в Гельсінкі 24 березня 1992 року підписали представники 23 країн - членів ОБСЄ. Москва ратифікувала документ в травні 2001 року. Згідно з угодою, країни-підписанти можуть здійснювати обльоти територій один одного, щоб упевнитися, що інша держава не веде підготовку до війни і не порушує міжнародні домовленості.