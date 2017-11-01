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Трамп запевняє, що не пов'язаний ніяк з Росією

Американський президент заявляє, що РФ не має і не мала важелів впливу на нього
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він жодним чином не пов'язаний з Росією.
Трамп запевняє, що не пов Дональд Трамп. Фото: picture alliance / abaca / S. Corum

"Росія ніколи не намагалася використовувати важелі впливу на мене. У мене немає жодних справ з РФ: немає угод, немає кредитів, немає нічого!", - написав Трамп у своєму Twitter.

 

 

 

Раніше Дональд Трамп назвав "політичним полюванням на відьом" повідомлення про те, що у російських спецслужб є матеріали, що компрометують його.

Раніше IPress.ua повідомляв, що секретні документи представлені президенту США Бараку Обамі та обраному президенту Дональду Трампу містять твердження, що росіяни мають компрометуючу інформацію про особисте життя і фінансову діяльність Трампа.

Ці твердження були представлені на двох окремих сторінках огляду, що додавались до загального звіту про російське втручання у вибори в 2016 році. Частина з них засновується на записах, зібраних колишнім британським розвідником, якому в розвідувальному товаристві США висловили довірливе ставлення.

ФБР наразі розслідує достовірність і точність цих тверджень.

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