Трамп запевняє, що не пов'язаний ніяк з Росією

Американський президент заявляє, що РФ не має і не мала важелів впливу на нього

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він жодним чином не пов'язаний з Росією.

"Росія ніколи не намагалася використовувати важелі впливу на мене. У мене немає жодних справ з РФ: немає угод, немає кредитів, немає нічого!", - написав Трамп у своєму Twitter.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA - NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 січня 2017 р.

Раніше Дональд Трамп назвав "політичним полюванням на відьом" повідомлення про те, що у російських спецслужб є матеріали, що компрометують його.

Раніше IPress.ua повідомляв, що секретні документи представлені президенту США Бараку Обамі та обраному президенту Дональду Трампу містять твердження, що росіяни мають компрометуючу інформацію про особисте життя і фінансову діяльність Трампа.

Ці твердження були представлені на двох окремих сторінках огляду, що додавались до загального звіту про російське втручання у вибори в 2016 році. Частина з них засновується на записах, зібраних колишнім британським розвідником, якому в розвідувальному товаристві США висловили довірливе ставлення.

ФБР наразі розслідує достовірність і точність цих тверджень.