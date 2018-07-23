Трамп запевняє, що не зробив жодної поступки Путіну у Гельсінкі

Президент США Дональд Трамп заявив, що на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним не робив йому поступок ні в чому.

"Коли ви чуєте, як негативно у фейкових новинах говорять про мою зустріч з президентом Путіним, що я у всьому йому поступився, пам’ятайте, що я не зробив жодної поступки, ми просто говорили про майбутні вигоди для обох країн", - написав Трамп у Twitter.

Він додав, що мав дуже добру розмову з Путіним.

Нагадаємо, у столиці Фінляндії 16 липня провели зустріч президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін. Під час прес-конференції в Гельсінкі з Путіним Трамп відмовився підтримати висновки американських спецслужб, які стверджують, що таке втручання дійсно відбулося. Виступ Трампа жорстко розкритикували в США як демократи, так і його соратники по Республіканській партії.