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Трамп запевняє, що не зробив жодної поступки Путіну у Гельсінкі

Трамп відзначив, що мав дуже добру розмову з Путіним
Президент США Дональд Трамп заявив, що на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним не робив йому поступок ні в чому.
Трамп запевняє, що не зробив жодної поступки Путіну у Гельсінкі Фото: kremlin.ru

"Коли ви чуєте, як негативно у фейкових новинах говорять про мою зустріч з президентом Путіним, що я у всьому йому поступився, пам’ятайте, що я не зробив жодної поступки, ми просто говорили про майбутні вигоди для обох країн", - написав Трамп у Twitter.

Він додав, що мав дуже добру розмову з Путіним.

Нагадаємо, у столиці Фінляндії 16 липня провели зустріч президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін. Під час прес-конференції в Гельсінкі з Путіним Трамп відмовився підтримати висновки американських спецслужб, які стверджують, що таке втручання дійсно відбулося. Виступ Трампа жорстко розкритикували в США як демократи, так і його соратники по Республіканській партії.

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23 07 2018 16:40
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