ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп заявив, що на зустрічі зі своїм російським колегою Володимиром Путіним не робив йому поступок ні в чому.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп запевняє, що не зробив жодної поступки Путіну у Гельсінкі
Трамп відзначив, що мав дуже добру розмову з Путіним
Фото: kremlin.ru
"Коли ви чуєте, як негативно у фейкових новинах говорять про мою зустріч з президентом Путіним, що я у всьому йому поступився, пам’ятайте, що я не зробив жодної поступки, ми просто говорили про майбутні вигоди для обох країн", - написав Трамп у Twitter.
Він додав, що мав дуже добру розмову з Путіним.
Нагадаємо, у столиці Фінляндії 16 липня провели зустріч президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін. Під час прес-конференції в Гельсінкі з Путіним Трамп відмовився підтримати висновки американських спецслужб, які стверджують, що таке втручання дійсно відбулося. Виступ Трампа жорстко розкритикували в США як демократи, так і його соратники по Республіканській партії.
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23 07 2018 16:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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