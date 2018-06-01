Трамп запевнив, що психічно стійкий, і назвав себе "генієм"

У відповідь на закиди автора книги "Вогонь та шал: у Білому домі Дональда Трампа" Майкла Вулффа американський президент Дональд Трамп заявив, що є психічно стійкою людиною, та назвав себе "генієм".

У суботу, 6 січня, в серії повідомлень на своїй сторінці у Twitter він запевнив, що є психічно стійким та назвав себе "генієм".

За словами Трампа, упродовж життя його найбільшими активами були психічна стійкість та кмітливість.

"Я пройшов шлях від дуже успішного бізнесмена до телезірки… до президента Сполучених Штатів (з першої спроби). Думаю, це може характеризувати мене не як кмітливого, а як генія… й до того дуже стійкого генія!", – написав Трамп.

Тим часом автор книги Майкл Вулфф у інтерв’ю радіо BBC заявив, що вважає Трампа непридатним для роботи на посаді президента США. Напередодні в інтерв’ю NBC News він зазначив, що співробітники Білого дому ставляться до президента як до дитини.

Нагадаємо, книга Майкла Вулффа "Вогонь та шал: у Білому домі Дональда Трампа" надійшла до продажу 5 січня і стала лідером офлайн- та онлайн-книгарень на тлі скандалу. Видання описує хаос та інтриги довкола президентства 71-річного магната і викликало обурення в адміністрації Трампа та широкі дебати у ЗМІ.

4 січня група конгресменів США звернулася до професорки психіатрії з Єльського університету Бенд Лі, щоб вона оцінила психічне здоров'я американського президента. 12 січня вперше за час свого президентства Дональд Трамп має пройти медичний огляд.