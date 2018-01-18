Трамп запропонував перенести з Мінська переговори по Донбасу
Про це заявив президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, передає "Інтерфакс".
"Ми говорили про те, що "Мінськ-1" застопорився, у глухому куті, потрібен "Мінськ-2". Він (Дональд Трамп – ред.) говорить: "Давай в іншому місці (проведемо – ред.)". Я кажу: "Давайте", - розповів Назарбаєв на прес-конференції у Нью-Йорку за підсумками засідання Ради безпеки ООН.
"Взагалі це спочатку мало бути в Казахстані. Я поїздки робив, щоб зібрати всіх, щоб зустрілися там. Так домовилися, що в цьому напрямку будемо працювати", - додав Назарбаєв.
Президент Казахстану вважає, що на Донбас необхідно вводити миротворців, щоб вони "визначили кордон".
"Треба зближувати їхні позиції якось, підходити до взаєморозуміння. Цього взаєморозуміння сьогодні немає", - сказав він.
Раніше під час першої зустрічі Петра Порошенка з Володимиром Путіним у 2014 році Нурсултан Назарбаєв пропонував проводити зустрічі щодо Донбасу в Астані. Однак Путін обрав Мінськ.
Нагадаємо, що останнє у 2017 році засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську відбулося 20 грудня. Під час переговорів сторони схвалили рішення про безстрокове припинення вогню на Донбасі з 23 грудня. Однак, воно неодоразово було порушене бойовиками.
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