Трамп запропонував проводити військові паради у Вашингтоні

Коли саме планується проводити військові паради і з нагоди яких свят – Трамп не повідомив

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що планує проводити військові паради у Вашингтоні.

Таким чином США зможуть продемонструвати свою військову міць, - зазначив Трамп, інформує The Washington Post.

"Військові можуть пройти маршем по Пенсільванія-авеню. Авіація зможе пролетіти над Нью-Йорком і Вашингтоном під час парадів", – заявив Трамп.

Коли саме планується проводити військові паради і з нагоди яких свят – Трамп не повідомив.

"Бути великим президентом – це багато всього одночасно. У тому числі, і бути великим натхненником для цієї країни", – заявив Трамп.

Зазначимо, журналістам буде заборонено перебувати в готелі Trump International Hotel у Вашингтоні, яка належить обраному президенту США Дональду Трампу, під час інавгураційних заходів.

Раніше iPress.ua повідомляв, що понад 50 конгресменів від Демократичної партії збираються бойкотувати інавгурацію обраного президента США Дональда Трампа.