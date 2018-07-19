Трамп запрошує Путіна у Вашингтон

Перемовини про осінній візит президента Росії у США вже тривають

Президент США Дональд Трамп попросив радника з питань національної безпеки Джона Болтона запросити президента РФ Володимира Путіна відвідати Вашингтон восени.

Про це повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс.

"Президент Трамп попросив Джона Болтона запросити президента Путіна до Вашингтона восени, перемовини вже тривають", – зазначила Сандерс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що його участь у саміті НАТО пройшла чудово, але зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним минула ще краще.

Трамп також заявив, що очікує наступної зустрічі з Путіним, після того, як вони 16 липня зустрілися в Гельсінкі.