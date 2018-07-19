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Трамп запрошує Путіна у Вашингтон

Перемовини про осінній візит президента Росії у США вже тривають
Президент США Дональд Трамп попросив радника з питань національної безпеки Джона Болтона запросити президента РФ Володимира Путіна відвідати Вашингтон восени.
Трамп запрошує Путіна у Вашингтон Фото: kremlin.ru

Про це повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс.

"Президент Трамп попросив Джона Болтона запросити президента Путіна до Вашингтона восени, перемовини вже тривають", – зазначила Сандерс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що його участь у саміті НАТО пройшла чудово, але зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним минула ще краще.

Трамп також заявив, що очікує наступної зустрічі з Путіним, після того, як вони 16 липня зустрілися в Гельсінкі.

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19 07 2018 23:57
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