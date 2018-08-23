Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Трамп запровадив на Гаваях режим надзвичайної ситуації

Територія опинилася під впливом стихії
Президент США Дональд Трамп в четвер оголосив режим надзвичайної ситуації на Гаваях у зв'язку з наближенням до штату урагану "Лейн".
Трамп запровадив на Гаваях режим надзвичайної ситуації Фото: gettyimages.com

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Hill.

Під впливом урагану опинилися острова Мауї, Ланаї, Молокаї і Кахоолаве.

Запровадження режиму НС дозволяє виділити кошти на федеральному рівні для допомоги владі штату боротися з впливом стихії.

За даними американських метеорологічних служб, ураган принесе з собою проливні дощі, які можуть призвести до повені. Швидкість вітру сягає 250 км на годину.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 08 2018 22:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.