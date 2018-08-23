CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп в четвер оголосив режим надзвичайної ситуації на Гаваях у зв'язку з наближенням до штату урагану "Лейн".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп запровадив на Гаваях режим надзвичайної ситуації
Територія опинилася під впливом стихії
Фото: gettyimages.com
Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Hill.
Під впливом урагану опинилися острова Мауї, Ланаї, Молокаї і Кахоолаве.
Запровадження режиму НС дозволяє виділити кошти на федеральному рівні для допомоги владі штату боротися з впливом стихії.
За даними американських метеорологічних служб, ураган принесе з собою проливні дощі, які можуть призвести до повені. Швидкість вітру сягає 250 км на годину.
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23 08 2018 22:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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