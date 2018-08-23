Трамп запровадив на Гаваях режим надзвичайної ситуації Територія опинилася під впливом стихії

Президент США Дональд Трамп в четвер оголосив режим надзвичайної ситуації на Гаваях у зв'язку з наближенням до штату урагану "Лейн".

Фото: gettyimages.com

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Hill. Під впливом урагану опинилися острова Мауї, Ланаї, Молокаї і Кахоолаве. Запровадження режиму НС дозволяє виділити кошти на федеральному рівні для допомоги владі штату боротися з впливом стихії. За даними американських метеорологічних служб, ураган принесе з собою проливні дощі, які можуть призвести до повені. Швидкість вітру сягає 250 км на годину.

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