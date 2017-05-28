Трамп запроваджує зміни в Білому домі через справу про зв'язки з Росією

В Білому домі також планують набагато агресивніше боротися з витоками інформації про контакти колег Трампа

Президент США Дональд Трамп і його радники, намагаючись стримати наростаючу кризу через справу про зв'язки з РФ, яка загрожує президентству, збираються зробити перестановки в команді і створити "військовий штаб" в Білому домі.

В Білому домі також планують набагато агресивніше боротися з витоками інформації про контакти колег Трампа, в тому числі його зятя і старшого радника Джареда Кушнера, з Росією, - повідомляє газета The Washington Post з посиланням на кількох помічників і союзників Трампа.

Крім того, в Білому домі збирається переглянути спосіб спілкування з громадськістю. План передбачає, що Трамп буде проводити часті поїздки по всій країні, в ході яких буде спілкуватися зі своїми прихильниками. Також в Білому домі переглянуть хід і характер проведення брифінгів, що можливо зменшить в них роль прес-секретаря Шона Спайсера.

Газета пише, що можливо в команду Трампа будуть повернуті члени передвиборного штабу, серед яких екс-менеджер кампанії Корі Левандовскі, звільнений майже рік тому, і його зам Девід Боссі. Відзначається, що Боссі зробив своє ім'я в політиці за рахунок розслідувань про Біла і Хіларі Клінтон протягом 20 років.

Зазначимо, Комітет сенату США з розвідки, який займається розслідуванням втручання Росії у вибори США, зажадав у команди президента Дональда Трампа зібрати і надати всі документи, що стосуються Росії, з червня 2015 року.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором з розслідування втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

Як відомо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.

Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.

28 квітня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило про початок розслідування відносно колишнього радника президента країни Дональда Трампа з питань безпеки Майкла Флінна. Причиною розслідування стали гонорари, які Флінн отримував від російських компаній.

14 лютого 2017 року Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, в ході яких обговорювалася можлива відміна Вашингтоном санкцій відносно Москви.