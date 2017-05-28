Трамп запроваджує зміни в Білому домі через справу про зв'язки з Росією
В Білому домі також планують набагато агресивніше боротися з витоками інформації про контакти колег Трампа, в тому числі його зятя і старшого радника Джареда Кушнера, з Росією, - повідомляє газета The Washington Post з посиланням на кількох помічників і союзників Трампа.
Крім того, в Білому домі збирається переглянути спосіб спілкування з громадськістю. План передбачає, що Трамп буде проводити часті поїздки по всій країні, в ході яких буде спілкуватися зі своїми прихильниками. Також в Білому домі переглянуть хід і характер проведення брифінгів, що можливо зменшить в них роль прес-секретаря Шона Спайсера.
Газета пише, що можливо в команду Трампа будуть повернуті члени передвиборного штабу, серед яких екс-менеджер кампанії Корі Левандовскі, звільнений майже рік тому, і його зам Девід Боссі. Відзначається, що Боссі зробив своє ім'я в політиці за рахунок розслідувань про Біла і Хіларі Клінтон протягом 20 років.
Зазначимо, Комітет сенату США з розвідки, який займається розслідуванням втручання Росії у вибори США, зажадав у команди президента Дональда Трампа зібрати і надати всі документи, що стосуються Росії, з червня 2015 року.
Нагадаємо, що Міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором з розслідування втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.
Як відомо, 7 жовтня США публічно звинуватили Росію в організації низки кібератак на американські політичні організації, а також на колишніх і нинішніх чиновників.
Згодом американська розвідка повідомила, що Росія припинила кібератаки на США після того, як адміністрація у Вашингтоні публічно звинуватила Москву у втручанні у вибори американського президента.
28 квітня міністерство оборони Сполучених Штатів Америки заявило про початок розслідування відносно колишнього радника президента країни Дональда Трампа з питань безпеки Майкла Флінна. Причиною розслідування стали гонорари, які Флінн отримував від російських компаній.
14 лютого 2017 року Флінн подав у відставку на тлі скандалу, пов'язаного з його переговорами з послом Росії в США Сергієм Кисляком, в ході яких обговорювалася можлива відміна Вашингтоном санкцій відносно Москви.
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