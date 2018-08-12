Трамп заявив про бажаність відмови від Паризької угоди з клімату

Дональд Трамп пов'язав протести у Франції з Паризькою угодою з клімату

Президент США Дональд Трамп, коментуючи суботні протести у Франції, заявив, що можливо настав час відкинути "дорогу" Паризьку хартію з клімату.

"Дуже сумні день і ніч у Парижі. Можливо, настав час покінчити з безглуздою і вкрай дорогою Паризькою угодою і повернути гроші назад народу - в формі більш низьких податків", - написав президент у "Твіттері", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У цьому питанні США - на крок попереду, і (США - ІФ) - єдина країна, у якій обсяг викиду парникових газів в минулому році скоротився", - додав Дональд Трамп.

У суботу, в більш ранньому повідомленні в "Твіттері" Дональд Трамп пов'язав протести у Франції з Паризькою угодою з клімату.

Минулого року в адміністрації Трампа оголосили про рішення вийти з Паризької угоди з боротьби з кліматичними змінами. Вихід з угоди був однією з передвиборчих обіцянок президента.

"Жовті жилети" протестують вже кілька тижнів проти рішення влади підвищити ціни на бензин. Уряд Франції планував ввести податок на паливо в рамках боротьби проти забруднення навколишнього середовища. Але противники цього плану підкреслювали, що податок не стільки запобіжний захист із захисту екології, скільки новий інструмент для поповнення бюджету.

Раніше цього тижня Єлисейський палац пішов на поступки і оголосив про скасування запланованого на 2019 рік підвищення податку на паливо. Незважаючи на це, "жовті жилети" не відмовилися від наміченої на 8 грудня акції протесту.

Багато спостерігачів відзначають, що масштабні демонстрації у Франції - показник невдоволення населення роботою уряду в цілому.