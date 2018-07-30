Трамп заявив про конфлікт інтересів між ним та Мюллером
"Чи має намір Роберт Мюллер колись розкрити свій конфлікт інтересів з президентом Трампом, в тому числі те, що у нас були дуже погані суперечливі ділові відносини, і я відхилив його кандидатуру на пост глави ФБР (за день до призначення його спецпрокурором), а Комі - його близький друг ", - написав Трамп у Twitter.
Трамп звільнив Джеймса Комі з посади глави ФБР в травні 2017 року, коли бюро проводило розслідування можливих зв'язків між виборчим штабом Трампа і Росією, нагадує "Українська правда".
У січні New York Times повідомляла, що Трамп хотів відправити у відставку спеціального прокурора Мюллера, але передумав після того, як адвокат Білого дому Дональд Макган відмовився передавати цю пропозицію Департаменту юстиції і пригрозив звільнитися сам.
Серед претензій Трампа було те, що Мюллер має три конфлікти інтересів, які мали б усунути його від нагляду за розслідуванням "російського сліду" в американських виборах 2016 року.
Він вказував на давню суперечку в Національному гольф-клубі, роботу Мюллера в юридичній фірмі, яка раніше представляла зятя президента Джареда Кушнера, а також те, що Мюллеру пропонували повернутися на посаду директора ФБР за день до призначення спецпрокурором, який мав би розслідувати зв’язки штабу Трампа з росіянами.
Також, Президент США Дональд Трамп пригрозив заблокувати роботу уряду, якщо демократичні сили в Конгресі не підтримають його міграційну реформу та програму безпеки.
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