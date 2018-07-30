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Трамп заявив про конфлікт інтересів між ним та Мюллером

Мюллер розслідує ймовірну змову між виборчою кампанією Трампа і Росією
Президент США Дональд Трамп заявив, що у спеціального радника ФБР Роберта Мюллера є конфлікт інтересів з ним.
Трамп заявив про конфлікт інтересів між ним та Мюллером Фото: apnews.com

"Чи має намір Роберт Мюллер колись розкрити свій конфлікт інтересів з президентом Трампом, в тому числі те, що у нас були дуже погані суперечливі ділові відносини, і я відхилив його кандидатуру на пост глави ФБР (за день до призначення його спецпрокурором), а Комі - його близький друг ", -  написав Трамп у Twitter.

Трамп звільнив Джеймса Комі з посади глави ФБР в травні 2017 року, коли бюро проводило розслідування можливих зв'язків між виборчим штабом Трампа і Росією, нагадує "Українська правда".

У січні New York Times повідомляла, що Трамп хотів відправити у відставку спеціального прокурора Мюллера, але передумав після того, як адвокат Білого дому Дональд Макган відмовився передавати цю пропозицію Департаменту юстиції і пригрозив звільнитися сам.

Серед претензій Трампа було те, що Мюллер має три конфлікти інтересів, які мали б усунути його від нагляду за розслідуванням "російського сліду" в американських виборах 2016 року.

Він вказував на давню суперечку в Національному гольф-клубі, роботу Мюллера в юридичній фірмі, яка раніше представляла зятя президента Джареда Кушнера, а також те, що Мюллеру пропонували повернутися на посаду директора ФБР за день до призначення спецпрокурором, який мав би розслідувати зв’язки штабу Трампа з росіянами.

Також, Президент США Дональд Трамп пригрозив заблокувати роботу уряду, якщо демократичні сили в Конгресі не підтримають його міграційну реформу та програму безпеки.

 
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30 07 2018 14:27
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