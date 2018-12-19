Трамп заявив про перемогу над ІДІЛ у Сирії

Раніше ЗМІ повідомили, що США розглядають можливість повного виведення військ з Сирії

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.

"Ми перемогли ІДІЛ в Сирії, це єдина причина нашої присутності там за президентства Трампа", - написав американський президент у Twitter.

Додамо, що раніше ЗМІ повідомили, що США розглядають можливість повного виведення військ з Сирії.

Нагадаємо, що російські та сирійські літаки завдали удару по сільській місцевості на західному кордоні провінції Ідліб, загинули 13 осіб, які не були бойовиками.

Також, Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати будуть "дуже злі", якщо в сирійській провінції Ідліб відбудеться насильство і застосування хімічної зброї.