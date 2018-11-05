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Трамп заявив про плани укласти нову "гарну угоду" з Іраном

Трамп наголосив, що США "не можуть дозволити Ірану мати ядерну зброю"
Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається укласти нову "гарну угоду" з Іраном.
Трамп заявив про плани укласти нову "гарну угоду" з Іраном Фото: gettyimages.com

Трамп зазначив, що США вводять "сильні, жорсткі санкції" проти Ірану і він сподівається укласти з Тегераном угоду, яка піде на користь двом країнам.

"Я сподіваюся, що зможу укласти з ними угоду. Хорошу і справедливу угоду", - заявив Трамп, повідомляє CNN.

Водночас Трамп наголосив, що США "не можуть дозволити Ірану мати ядерну зброю".

Нагадаємо, 10 травня Сполучені Штати Америки розширили персональні санкції проти Ірану.

8 травня, президент США Дональд Трамп заявив під час виступу в Білому домі, що Сполучені Штати Америки вийдуть з ядерної угоди з Іраном і відновлять санкції проти нього.

Раніше, іранський посол у Великій Британії Хамід Баідінежад заявив, що Іран припинить свою участь у Спільному всеосяжному плані дій (СВПД) щодо ядерної програми в разі, якщо з угоди вийдуть Сполучені Штати.

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон заявив, що вихід США з ядерної угоди з Іраном може спровокувати гонку атомних озброєнь, і закликав президента США Дональда Трампа не виходити з ядерної угоди.

 

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