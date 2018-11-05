Трамп заявив про плани укласти нову "гарну угоду" з Іраном

Трамп наголосив, що США "не можуть дозволити Ірану мати ядерну зброю"

Президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається укласти нову "гарну угоду" з Іраном.

Трамп зазначив, що США вводять "сильні, жорсткі санкції" проти Ірану і він сподівається укласти з Тегераном угоду, яка піде на користь двом країнам.

"Я сподіваюся, що зможу укласти з ними угоду. Хорошу і справедливу угоду", - заявив Трамп, повідомляє CNN.

Водночас Трамп наголосив, що США "не можуть дозволити Ірану мати ядерну зброю".

President Trump says he wants to make a deal with Iran. He added: "We cannot allow them to have nuclear weapons." pic.twitter.com/4saRypjPZz — Veronica Rocha (@VeronicaRochaLA) 11 травня 2018 р.

Нагадаємо, 10 травня Сполучені Штати Америки розширили персональні санкції проти Ірану.

8 травня, президент США Дональд Трамп заявив під час виступу в Білому домі, що Сполучені Штати Америки вийдуть з ядерної угоди з Іраном і відновлять санкції проти нього.