Трамп заявив про плани укласти нову "гарну угоду" з Іраном

Трамп зазначив, що США вводять "сильні, жорсткі санкції" проти Ірану і він сподівається укласти з Тегераном угоду, яка піде на користь двом країнам.

"Я сподіваюся, що зможу укласти з ними угоду. Хорошу і справедливу угоду", - заявив Трамп, повідомляє CNN.

Водночас Трамп наголосив, що США "не можуть дозволити Ірану мати ядерну зброю".

President Trump says he wants to make a deal with Iran. He added: "We cannot allow them to have nuclear weapons." pic.twitter.com/4saRypjPZz