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Трамп заявив про збереження санкцій проти КНДР

Обмежувальні заходи США знімуть, коли переконаються, що ядерної загрози з боку Північної Кореї немає
Американський президент Дональд Трамп заявив, що санкції США проти КНДР залишаються чинними.
Трамп заявив про збереження санкцій проти КНДР Фото: gettyimages.com

"Наразі санкції залишаться в силі", - сказав він під час брифінгу за підсумками візиту до Сінгапуру, передає Reuters.

Пізніше Трамп додав, що "санкції будуть зняті, якщо ми будемо впевнені, що ядерна зброя більше не ефективна".

Президент США запевнив, що лідер КНДР дійсно прагне до денуклеаризації, і це відображено в підписаній лідерами декларації.

Трамп також зазначив, що Кім Чен Ин розповів йому, що Північна Корея зараз знищує "великий полігон для випробування ракетних двигунів", але це не було зазначено в декларації, а "домовлено вже після підписання".

Крім того, Трамп повідомив, що поки що США не будуть зменшувати чисельність своїх військ в Південній Кореї.

Нагадаємо, сьогодні вперше в історії пройшов саміт між США і КНДР. У ході нього Трамп і Кім Чен Ин провели закриту зустріч, на якій були тільки перекладачі. Потім були великі переговори у складі з делегацією, які завершить робочий обід. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї.

Лідери США та КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин за результатами переговорів підписали спільний документ.

 
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12 06 2018 13:17
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