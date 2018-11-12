ПОЛІТИКА НОВИНИНинішній президент США Дональд Трамп звинуватив колишнього директора ФБР Джеймса Комі, якого він звільнив у травні минулого року, що він підтримує демократів, й тому, за цією логікою, мав політичні мотиви під час "російського" розслідування.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Трамп заявив, що екс-глава ФБР мав політичні мотиви у “російській справі”
"Комі ніколи не мав права очолювати ФБР, особливо після того, як вибухнув його розум!"
Фото: apnews.com
Про це глава Білого дому написав у твітер-повідомленні в вівторок, повідомляє "УкрІнформ".
"Джеймс Комі щойно повністю видав свою партійну приналежність, закликавши своїх товаришів-демократів перемогти в перегонах за Білий дім у 2020 році. Іншими словами, він є і був демократом. Комі ніколи не мав права очолювати ФБР, особливо після того, як вибухнув його розум!"- написав Трамп.
Раніше Джеймс Комі заперечував будь-які політичні вподобання, підкреслюючи, що на посаді глави ФБР він не повинен був асоціювати себе з якоюсь партією, щоб бути об'єктивним.
Водночас, у неділю Комі заявив, що демократи "повинні виграти" вибори за головну посаду в Білому домі в 2020 році, додавши, що явка на виборах до Конгресу цього року поселила в ньому оптимізм.
Раніше екс-директор ФБР вказував на те, що Дональд Трамп є небезпечним через його напади на журналістів, політиків та випади проти розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у неділю заявив, що колишній директор Федерального бюро розслідувань (ФБР) Джеймс Комі збрехав під час закритого виступу перед комітетом палати представників США.
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11 12 2018 23:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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