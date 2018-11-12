Трамп заявив, що екс-глава ФБР мав політичні мотиви у “російській справі”

"Комі ніколи не мав права очолювати ФБР, особливо після того, як вибухнув його розум!"

Нинішній президент США Дональд Трамп звинуватив колишнього директора ФБР Джеймса Комі, якого він звільнив у травні минулого року, що він підтримує демократів, й тому, за цією логікою, мав політичні мотиви під час "російського" розслідування.

Про це глава Білого дому написав у твітер-повідомленні в вівторок, повідомляє "УкрІнформ"

"Джеймс Комі щойно повністю видав свою партійну приналежність, закликавши своїх товаришів-демократів перемогти в перегонах за Білий дім у 2020 році. Іншими словами, він є і був демократом. Комі ніколи не мав права очолювати ФБР, особливо після того, як вибухнув його розум!"- написав Трамп.

Раніше Джеймс Комі заперечував будь-які політичні вподобання, підкреслюючи, що на посаді глави ФБР він не повинен був асоціювати себе з якоюсь партією, щоб бути об'єктивним.

Водночас, у неділю Комі заявив, що демократи "повинні виграти" вибори за головну посаду в Білому домі в 2020 році, додавши, що явка на виборах до Конгресу цього року поселила в ньому оптимізм.

Раніше екс-директор ФБР вказував на те, що Дональд Трамп є небезпечним через його напади на журналістів, політиків та випади проти розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США.