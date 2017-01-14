Трамп назвав умову, за якої готовий скасувати санкції проти РФ
При цьому обраний президент США заявив, що може скасувати санкції у майбутньому.
"Якщо ви живете в дружбі з Росією і ця країна реально допомагає, тоді який сенс запроваджувати санкції проти того хто чинить добре?", - заявив Трамп в інтерв'ю опублікованому у Wall Street Journal 13 січня передає агентство Reuters.
Трамп припустив, що він міг би скасувати санкції, введені в грудні минулого року адміністрацією Барака Обами через звинувачення на адресу Москви в кібератаках. За словами обраного президента США, це станеться, якщо Москва буде допомагати в боротьбі з тероризмом і в досягненні інших цілей, які важливі для Вашингтона.
Трамп повідомив про готовність зустрітися після інавгурації з президентом Росії Володимиром Путіним.
"Я розумію, що вони хотіли б зустрітися, і мені це абсолютно підходить",— заявив він.
Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він жодним чином не пов'язаний з Росією.
Також варто додати, що IPress.ua повідомив про наявність у Росії секретних документів, які мають компрометуючу інформацію про особисте життя і фінансову діяльність Трампа.
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