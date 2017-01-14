Трамп назвав умову, за якої готовий скасувати санкції проти РФ

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що волів би протягом "певного періоду часу" не скасовувати санкції введені проти РФ.

При цьому обраний президент США заявив, що може скасувати санкції у майбутньому.

"Якщо ви живете в дружбі з Росією і ця країна реально допомагає, тоді який сенс запроваджувати санкції проти того хто чинить добре?", - заявив Трамп в інтерв'ю опублікованому у Wall Street Journal 13 січня передає агентство Reuters.

Трамп припустив, що він міг би скасувати санкції, введені в грудні минулого року адміністрацією Барака Обами через звинувачення на адресу Москви в кібератаках. За словами обраного президента США, це станеться, якщо Москва буде допомагати в боротьбі з тероризмом і в досягненні інших цілей, які важливі для Вашингтона.

Трамп повідомив про готовність зустрітися після інавгурації з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Я розумію, що вони хотіли б зустрітися, і мені це абсолютно підходить",— заявив він.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що він жодним чином не пов'язаний з Росією.

Також варто додати, що IPress.ua повідомив про наявність у Росії секретних документів, які мають компрометуючу інформацію про особисте життя і фінансову діяльність Трампа.