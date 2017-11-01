Трамп заявив, що інформація про компромат на нього є "полюванням на відьом" Раніше повідомляли про наявні секретні документи, що містять компрометуючу інформацію про особисте життя і фінансову діяльність Трампа

Обраний президент США Дональд Трамп назвав "політичним полюванням на відьом" повідомлення про те, що у російських спецслужб є матеріали, що компрометують його.

Фото: scienceblogs.com

Ніяк не згадуючи конкретні статті, Трамп написав в Twiterr великими літерами: "Фейкові новини - тотальне політичне полювання на відьом!", - повідомляє BBC. Фото: bbc.com Раніше IPress.ua повідомляв, що секретні документи представлені президенту США Бараку Обамі та обраному президенту Дональду Трампу містять твердження, що росіяни мають компрометуючу інформацію про особисте життя і фінансову діяльність Трампа. Ці твердження були представлені на двох окремих сторінках огляду, що додавались до загального звіту про російське втручання у вибори в 2016 році. Частина з них засновується на записах, зібраних колишнім британським розвідником, якому в розвідувальному товаристві США висловили довірливе ставлення. ФБР наразі розслідує достовірність і точність цих тверджень.

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