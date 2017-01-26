Трамп заявив, що катування підозрюваних у тероризмі ефективні

"З вогнем потрібно боротися за допомогою вогню", - впевнений Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив переконання, що використання тортур стосовно підозрюваних у тероризмі в американських в'язницях є ефективним і може бути виправдане.

Відповідаючи на запитання про ймовірність повернення таких тортур, як от імітації утоплення тощо, Трамп заявив, що напередодні він спілкувався з високопоставленими представниками розвідки і запитав у них, чи працюють тортури.

"І відповідь була так, однозначно", – заявив він в інтерв'ю телеканалу ABC News 25 січня, інформує українська служба Deutsche Welle.

Він навів у приклад ті вбивства, які скоюють бойовики терористичної організації "Ісламська держава" на Близькому Сході, вбиваючи людей і знімаючи це на відео. За його словами, ІДІЛ робить речі, "про які ніхто не чув з часів Середньовіччя".

"З вогнем потрібно боротися за допомогою вогню", – переконаний президент США.

У той же час, він додав, що в цьому питанні покладається на думку своєї команди, зокрема, на главу Центрального розвідувального управління Майка Помпео і міністра оборони Джеймса Меттіса.

"Але чи вважаю я, що це працює? Безумовно, це працює", – заявив Трамп.

Нагадаємо, що Дональд Трам заявляв про те, що ті, хто ще залишається в катівнях на кубинській базі США, є вкрай небезпечними людьми, яким не місце у суспільстві. Він переконаний, що жоден з тих, хто перебуває у в'язниці на базі Гуантнамо, не повинен вийти на свободу.