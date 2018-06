Трамп заявив, що Крим — російський, "бо всі там говорять російською", - BuzzFeed

Таку інформацію підтвердив і Альберто Нарделлі, європейський редактор видання.

Трамп сказав про це на вечері, яка відбулась після офіційної частини саміту.

Крім цього, Трамп запитував у світових лідерів, для чого вони підтримують Україну, адже це "одна з найбільш корумпованих держав світу".

Trump told G7 leaders over dinner that Crimea Is Russian because everyone there speaks Russian https://t.co/VJhXslR7yX