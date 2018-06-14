Трамп заявив, що Крим — російський, "бо всі там говорять російською", - BuzzFeed

Не зрозуміло, чи були коментарі Трампа озвучені жартома, чи вони сигналізують радикальній відхід від сьогоднішньої зовнішньої політики США

Амерканське видання BuzzFeed News із посиланням на власні джерела стверджує, що Дональд Трамп на саміті "Великої сімки" сказав світовим лідерам, що "Крим — російський, бо всі там говорять російською".

Таку інформацію підтвердив і Альберто Нарделлі, європейський редактор видання.

Трамп сказав про це на вечері, яка відбулась після офіційної частини саміту.

Крім цього, Трамп запитував у світових лідерів, для чого вони підтримують Україну, адже це "одна з найбільш корумпованих держав світу".

Trump told G7 leaders over dinner that Crimea Is Russian because everyone there speaks Russian https://t.co/VJhXslR7yX — Alberto Nardelli (@AlbertoNardelli) 14 июня 2018 г.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що виступає за повернення до формату "Великої вісімки" за участю Росії.

Водночас, президент Європейської Ради Дональд Туск виступає проти перегляду формату G7 та повернення до нього Росії.

Аналогічну позицію висловила і канцлерка Німеччини - Ангела Меркель.

"Анексія Криму була грубим порушенням міжнародного права. Тому виключення Росії з "Великої вісімки" є правильним рішенням" - заявила канцлерка.