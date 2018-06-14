Трамп заявив, що Крим — російський, "бо всі там говорять російською", - BuzzFeed
Таку інформацію підтвердив і Альберто Нарделлі, європейський редактор видання.
Трамп сказав про це на вечері, яка відбулась після офіційної частини саміту.
Крім цього, Трамп запитував у світових лідерів, для чого вони підтримують Україну, адже це "одна з найбільш корумпованих держав світу".
Trump told G7 leaders over dinner that Crimea Is Russian because everyone there speaks Russian https://t.co/VJhXslR7yX— Alberto Nardelli (@AlbertoNardelli) 14 июня 2018 г.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що виступає за повернення до формату "Великої вісімки" за участю Росії.
Водночас, президент Європейської Ради Дональд Туск виступає проти перегляду формату G7 та повернення до нього Росії.
Аналогічну позицію висловила і канцлерка Німеччини - Ангела Меркель.
"Анексія Криму була грубим порушенням міжнародного права. Тому виключення Росії з "Великої вісімки" є правильним рішенням" - заявила канцлерка.
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