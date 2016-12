Трамп заявив, що Обама створює перешкоди у передачі влади

Зокрема, про це Трамп заявив на своїй сторінці у Twitter.

"Я роблю все можливе, щоб ігнорувати численні провокаційні заяви президента Обами і створювані перешкоди. Я думав, що у нас буде плавна передача влади - але це не так!", - заявив Трамп.

Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!