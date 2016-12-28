Трамп заявив, що Обама створює перешкоди у передачі влади
Зокрема, про це Трамп заявив на своїй сторінці у Twitter.
"Я роблю все можливе, щоб ігнорувати численні провокаційні заяви президента Обами і створювані перешкоди. Я думав, що у нас буде плавна передача влади - але це не так!", - заявив Трамп.
Doing my best to disregard the many inflammatory President O statements and roadblocks.Thought it was going to be a smooth transition - NOT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 декабря 2016 г.
Дональд Трамп офіційно вступає на посаду 20 січня.
Нагадаємо, що обраний президентом США Дональд Трамп може скасувати до 70 відсотків указів президента Барака Обами.
Відзначимо, що кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа обрано 45-м президентом США. У своїй промові, адресованій прихильникам, Трамп пообіцяв подвоєння економіки, миролюбну зовнішню політику і турботу про ветеранів.
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