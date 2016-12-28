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Трамп заявив, що Обама створює перешкоди у передачі влади

Дональд Трамп офіційно вступає на посаду 20 січня
Обраний президент США Дональд Трамп звинуватив чинного президента Барака Обаму у створенні перешкод при передачі влади.
Трамп заявив, що Обама створює перешкоди у передачі влади Дональд Трамп Барак Обама Фото: AFP

Зокрема, про це Трамп заявив на своїй сторінці у Twitter.

"Я роблю все можливе, щоб ігнорувати численні провокаційні заяви президента Обами і створювані перешкоди. Я думав, що у нас буде плавна передача влади - але це не так!", - заявив Трамп.

 

Дональд Трамп офіційно вступає на посаду 20 січня.

Нагадаємо, що обраний президентом США Дональд Трамп може скасувати до 70 відсотків указів президента Барака Обами.

Відзначимо, що кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа обрано 45-м президентом США. У своїй промові, адресованій прихильникам, Трамп пообіцяв подвоєння економіки, миролюбну зовнішню політику і турботу про ветеранів.

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28 12 2016 18:14
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